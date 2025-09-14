Aantrekkelijk introductievoordeel op Audi exclusive lak voor nieuwe Audi Q3

Audi exclusive maakt smaakvol maatwerk van de nieuwe Audi Q3 50% voordeliger

Breed palet aan extra carrosseriekleuren

3D-configuratie in de Audi exclusive Customiser

Individualiteit is de ultieme vorm van luxe. Met Audi exclusive biedt Audi nu ook in Nederland een wereld waarin persoonlijke voorkeuren tot leven komen. Van iconische lakkleuren met karakter tot verfijnde details die een auto een unieke signatuur geven. Met de nieuwe digitale Audi exclusive Customiser en vernieuwde showroommaterialen komt die beleving nu dichterbij dan ooit. Om klanten kennis te laten maken met maatwerk in zijn puurste vorm, zet Audi de nieuwe Audi Q3 en Q3 Sportback in de spotlights met een aantrekkelijk introductieaanbod op het lakwerk van Audi exclusive.

Sinds 1995 is Audi een begrip in het personaliseren van premiumauto’s en dit jaar viert het merk het 30-jarig jubileum in exclusief maatwerk. Ter gelegenheid hiervan introduceert Audi exclusive nieuwe kleuren en materialen op geselecteerde modellen om een extra onderscheidend karakter te geven. Of het nu gaat om vooraf gedefinieerde design- en stikselspakketten of volledige individualisering op basis van persoonlijke wensen en voorkeuren; als maatwerkspecialist biedt Audi exclusive autoliefhebbers talloze mogelijkheden om een ‘one-of-a-kind’ Audi te configureren.

Digitale beleving en persoonlijke presentatie

Om deze mogelijkheden toegankelijk te maken, heeft Audi een nieuwe online omgeving ontwikkeld. In de Audi exclusive Customiser kunnen klanten hun Audi in 3D verkennen en zien hoe de gekozen kleur in verschillende lichtomstandigheden tot leven komt. De vernieuwde showroompresentatie vult die digitale ervaring aan met tastbare kleurstalen en materialen, zodat de nuances in lak en afwerking ook fysiek beleefd kunnen worden.

Om klanten direct kennis te laten maken met dit maatwerk, biedt Audi in september en oktober een tijdelijk introductievoordeel van 50% korting op Audi exclusive-lakken voor de nieuwe Audi Q3 en Q3 Sportback.

Meer dan twintig speciale kleuren

In de basis biedt de nieuwe Audi Q3 al keuze uit acht lakkleuren. Het Audi exclusive portfolio omvat aanvullend een grote verscheidenheid aan extra lakopties; van het sportieve Merlijn pareleffect en het elegante Ipanemabruin metallic tot het iconische Nogaroblauw, dat al vanaf het begin deel uitmaakt van het Audi exclusive kleurenpalet en legendarische modellen als de RS 2 sierde. Naast speciale Audi exclusive kleuren zijn ook de standaard carrosseriekleuren van andere Audi modellen verkrijgbaar.

In lijn met de gekozen lak zijn er ook tal van nieuwe velgdesigns in verschillende kleuren beschikbaar. Highlights binnen het 20 inch-gamma van Audi Sport zijn onder andere de volledig zwart metallic multispaaks velg en een gesmede variant, eveneens met een opvallend ontwerp. Tenslotte zijn voor andere Audi-modellen, zoals de A6 Avant, nog aanvullende interieurpakketten en designpakketten beschikbaar vanuit Audi exclusive.