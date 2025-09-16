Team RaceArt pakt de prijzen in Porsche Carrera Cup Benelux op Zolder

Met elk een overwinning en een tweede plaats uit de beide races kenden Jaap van Lagen en Sam Jongejan van het Nederlandse Team RaceArt een uitstekend weekeinde in de Porsche Carrera Cup Benelux in het Belgische Zolder. De titelstrijd bij de rijders blijft nog open tot aan de finale over twee weken in Zandvoort, maar de Limburgse renstal is in ieder geval al zeker van het winnen van de teamtitel. De Andorrees Frank Porté Ruiz (Q1 Trackracing) en de Duitser Max Schlichenmeier (Kurt Ecke Motorsport) waren de best geklasseerde ‘rookies’ in de respectievelijke races, Jules Grouwels (Team RaceArt) zorgde voor nog meer succes voor Team RaceArt door in beide races de Pro-Am-klasse te winnen.

Voor het eerst sinds de seizoensstart in mei op het Circuit de Spa-Francorchamps kwam de Porsche Carrera Cup Benelux weer op Belgisch grondgebied in actie, ditmaal op Circuit Zolder in Belgisch Limburg, waar de snelste merkencup van de Benelux deel uitmaakte van het programma van de Belgian Truck Grand Prix.

Jaap van Lagen begon het weekeinde al goed met de snelste tijd in de eerste vrije training, op een halve seconde gevolgd door Jongejan. Nick Ho (PG Motorsport) werd als derde geklasseerd. Frank Porté Ruiz was met de zesde tijd algemeen de snelste ‘rookie’, Jules Grouwels voerde de Pro-Am-klasse aan. In de tweede vrije training bepaalde Niels Langeveld (RedAnt Racing) het tempo, gevolgd door de Zweed Robin Knutsson (NHT Racing) en de beide RaceArt-teamgenoten Van Lagen en Jongejan. Porté Ruiz en Grouwels waren opnieuw het snelst in respectievelijk de ‘rookie’- en de Pro-Am-klasse.

TAG Heuer Pole Award voor Jaap van Lagen

Met een tijd van 1:29,618 minuten was Jaap van Lagen ook het snelst in de kwalificatie en behaalde zo de TAG Heuer Pole Award. Nick Ho reed op 0,081 seconde de tweede tijd, daarachter volgden Niels Langeveld en Robin Knutsson op de derde en vierde plaats. Milan Marczak was snelste ‘rookie’, Jules Grouwels reed de snelste tijd in Pro-Am. Van Lagen eindigde met 1:29,653 minuten ook bovenaan in de ranglijst van de op één na snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race. Jongejan maakte er de volledige eerste startrij voor Team RaceArt van, Knutsson en Ho reden de derde en vierde tijd. Frank Porté Ruiz voerde de ‘rookie’-klasse aan, Grouwels was andermaal snelste Pro-Am-rijder.

Bij uitzondering werden tijdens het raceweekeinde op Zolder beide races van de Porsche Carrera Cup Benelux op de zondag verreden, de eerste wedstrijd kort na het middaguur en de tweede race in de namiddag. Bij de start van de eerste race nam Van Lagen vanaf pole de leiding, terwijl Ho direct flink onder druk kwam van Langeveld, maar de laatstgenoemde viel vervolgens in het strijdgewoel terug. In de tweede ronde ging het mis in de ‘kleine chicane’ voor het opgaan van de Sacramentsheuvel: Mees Muller moest over de kerbstones, liep daarbij een lekke rechter achterband op en belandde in de grindbak. Dat leidde tot een interventie van de safety-car, waarmee de voorsprong die Van Lagen al had opgebouwd weer teniet gedaan werd. In de vierde ronde werd de race weer vrijgegeven. Van Lagen kon gelijk alweer wat uitlopen, achter hem streden Jongejan en Ho om de tweede plaats. Na een mooi duel, waarbij ze zij aan zij reden, trok Jongejan in de negende ronde aan het langste eind en nam de tweede plaats over. Langeveld viel vervolgens terug na een strijd met Ho, Knutsson klom op naar de vierde positie. Na 20 ronden werd Van Lagen als winnaar afgevlagd met een meer dan comfortabele voorsprong van 5,346 seconden op zijn teamgenoot Jongejan. Ho eindigde als derde, nipt gevolgd door Robin Knutsson. Langeveld werd als vijfde geklasseerd, voor Porté Ruiz als beste ‘rookie’. Na een rondenlang duel met Käkelä besliste Grouwels de strijd in Pro-Am in zijn voordeel.

Tweede race met vertraging

De tweede race startte met zo’n twintig minuten vertraging, omdat er na de voorafgaande wedstrijd van een truckraceklasse een flink oliespoor op de baan lag, dat eerst verwijderd moest worden. De wedstrijdleiding besloot daarom tot een start achter de safety-car, waarna de rijders eerst twee ronden lang de tijd hadden om de condities te beoordelen. In de derde ronde werd de race vrijgegeven, aanvankelijk met Van Lagen aan de leiding, maar later in de ronde opende Jongejan de aanval en passeerde zijn teamgenoot. Knutsson sloot op de derde plaats aan, daarachter reden Langeveld en Ho, die meer en meer met elkaar de strijd aangingen. Verderop in het veld ontsponnen zich de nodige fraaie gevechten. Jongejan haalde uiteindelijk de overwinning binnen, zijn derde van het seizoen. Van Lagen werd als tweede geklasseerd, Knutsson completeerde het podium, gevolgd door Langeveld en Ho. Marczak kwam als beste ‘rookie’ over de eindstreep, maar kreeg naderhand een tijdstraf vanwege het veroorzaken van een aanrijding met Porté Ruiz, zodat de Duitser Max Schlichenmeier voor het eerst dit seizoen de maximale score in de klasse behaalde. Ook de strijd om de Pro-Am-winst tussen Grouwels en Käkelä werd door een naderhand opgelegde straf beslist, en wel in het voordeel van Grouwels, die daarmee voor de tweede maal in het weekeinde de klasse won.

Voorafgaand aan de seizoensfinale op 27 en 28 september op Circuit Zandvoort voert Jaap van Lagen met een totaal van 184 punten het rijdersklassement aan. Sam Jongejan staat tweede met 25 punten achterstand, terwijl er op Zandvoort nog maximaal 51 unten te verdienen zijn. Knutsson heeft hetzelfde aantal punten als Jongejan, nog eens 14 punten daarachter staat Langeveld. In Pro-Am leidt Grouwels met 214 punten voor Käkelä met 194. Bij de rookies staat Frank Porté Ruiz met 199 punten bovenaan, voor Milan Marczak met 190. In het teamklassement is Team RaceArt niet meer te achterhalen, daarachter volgen RedAnt Racing en PG Motorsport.

Bron:Porsche