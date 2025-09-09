Knappe overwinning voor Wouter Boerekamps in Porsche Mobil 1 Supercup

De toch al indrukwekkende erelijst van Nederlandse racewinnaars in de Porsche Mobil 1 Supercup, de hoogste klasse in de internationale Porsche merkencups, is nog verder uitgebreid. Met een glansrijke overwinning tijdens de laatste race van het seizoen op het Autodromo Nazionale Monza werd Wouter Boerekamps (GP Elite) lid van dit selecte gezelschap.

De Franse Porsche Junior rijder Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) haalde de rijderstitel binnen, zijn Nederlandse teamgenoot Flynt Schuring stond na de race van vorige week op Zandvoort al vast als kampioen bij de ‘rookies’. Robert de Haan sloot het seizoen als runner-up in de eindstand af, Schuring eindigde als derde in het algehele rijderskampioenschap.

Een week na de race op Circuit Zandvoort stond op het circuit van Monza in Italië de achtste en laatste race van het seizoen 2025 in de Porsche Mobil 1 Supercup op het programma. Opnieuw kregen de zeven reguliere Nederlandse rijders in het deelnemersveld versterking van gastrijders uit eigen land, Hjelte Hoeffner (Team GP Elite) en Nathan Schaap (Target) reden ook in Monza mee.

Boerekamps in vrije training en kwalificatie al snelste Nederlander

Dat Wouter Boerekamps in goede vorm is, liet hij in Zandvoort al zien, waar hij als vierde maar net naast zijn eerste podiumplaats in de Porsche Mobil 1 Supercup greep. In de vrije training op vrijdag in de vroege avond in Monza eindigde hij met een achterstand van slechts 41 duizendste van een seconde op de Fransman Mathys Jaubert (Martinet by Alméras) op de tweede plaats en was daarmee de snelste Nederlander. Jaap van Lagen (Proton Huber Competition) liet de vierde tijd noteren, een plaats voor Flynt Schuring. Ook Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als zevende en Huub van Eijndhoven als negende eindigden in de top tien. De posities van de overige Nederlanders: Dirk Schouten (Dinamic Motorsport) 14e, Hjelte Hoeffner 19e en Nathan Schaap 22e.

In de kwalificatie op zaterdagochtend was de Fransman Marvin Klein (BWT Lechner Racing) met een tijd van 1:47,697 minuten het snelste en behaalde daarmee voor het eerst dit seizoen en voor de vijfde keer in zijn carrière de pole-position in de Porsche Mobil 1 Supercup. Zijn landgenoot Alessandro Ghiretti sloot als tweede af en had daarmee de beste uitgangspositie van de drie titelpretendenten. Boerekamps bevestigde zijn sterke reeks met de derde tijd. Daarachter reed Huub van Eijndhoven naar de zesde startplaats, terwijl Robert de Haan de achtste tijd reed. Hij werd echter twee plaatsen teruggezet omdat hij onder een gele vlag te snel geweest was. Dirk Schouten werd als negende geklasseerd, maar mocht vanwege de straf voor De Haan dus als achtste starten. Jaap van Lagen (15e), Flynt Schuring (16e), Hjelte Hoeffner (21e) en Nathan Schaap (24e) completeerden het Nederlandse negental.

Slotrace beslist titelstrijd, Boerekamps met eerste zege, vier Nederlanders in top tien

Bij de start van de race kwam Boerekamps uitstekend weg en wist al in de Prima Variante, de eerste bocht op Monza, Klein en Ghiretti vanuit de slipstream te passeren en zo de leiding te nemen. Verderop in het veld ging het in de openingsronde mis: Hjelte Hoeffner en Gus Burton kwamen in de Variante della Roggia met elkaar in botsing. Voor de eerste Lesmo-bocht werd Jaap van Lagen van de baan gedrukt, verloor de controle over zijn auto en nam daarbij de onfortuinlijke Horst Felix Felbermayr (Proton Huber Competition) mee, waarop beide Porsches in de bandenstapels belandden. De wedstrijdleiding onderbrak de race met de rode vlag. Voor alle vier de rijders was de race ten einde.

Nadat de gestrande auto’s waren verwijderd werd de race achter de safety-car opnieuw gestart op basis van de oorspronkelijke startopstelling. Klein nam de leiding voor Ghiretti, die echter al snel de eerste plaats overnam. Boerekamps passeerde eerst Klein en vervolgens in de derde ronde ook Ghiretti, waarmee hij opnieuw aan kop reed. De Nederlander kon enigszins wegrijden, daarachter streden de Fransen Ghiretti, Klein en Jaubert en wisselden meerdere malen van positie.

Na elf ronden werd Boerekamps als winnaar afgevlagd, voor Ghiretti en Jaubert. “Na de kwalificatie wist ik al dat we hier zouden kunnen winnen”, zei de 30-jarige rijder uit Veldhoven. “Ik had een superstart en bleef in de eerste chicane aan de buitenkant, dat lukte goed. Toen kwam de rode vlag, maar ik had er alle vertrouwen in dat ik weer naar voren kon rijden en zo was het ook. Dit seizoen, waarin er ook dieptepunten waren, op de hoogste trede van het podium af te sluiten is fantastisch.”

Klein kwam als vierde over de finish, maar had een tijdstraf te pakken vanwege ‘track limits’. Zo werd De Haan na een sterk gereden inhaalrace als vierde geklasseerd. Van Eijndhoven volgde op de vijfde plaats, Schuring, die ook de nodige plaatsen had goedgemaakt, werd tiende en was daarmee voor de zevende maal dit jaar de best geklasseerde ‘rookie’. Schouten eindigde als 13e, Schaap as 17e.

De tweede plaats was voor Ghiretti meer dan genoeg om de titel binnen te halen. De Haan sloot het seizoen als tweede af, Schuring eindigde op de derde plaats in het algemeen rijdersklassement.

