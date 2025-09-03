Audi Concept C: een nieuwe standaard in ontwerp en technologie

Audi Concept C belichaamt radicale eenvoud en technische precisie

Volledig elektrische tweezits sportwagen met innovatief dakconcept

Verticaal frame als kern van het nieuwe Audi-front en lichtdesign

Concept car biedt een voorproefje van toekomstige modellen en interieurbeleving

Audi onthult de Audi Concept C in Milaan, een volledig elektrische tweezits sportwagen die de nieuwe ontwerpfilosofie van het merk manifesteert. De concept car combineert radicale eenvoud met geavanceerde technologie en geeft een concreet voorproefje van toekomstige Audi modellen.

De Audi Concept C staat voor een minimalistisch, atletisch design, waarin elk detail zorgvuldig is overwogen. Het exterieur wordt gedomineerd door een verticaal frame, geïnspireerd op de iconische Auto Union Type C en de derde generatie Audi A6. Dit nieuwe front, gecombineerd met een opvallende lichtsignatuur van vier elementen per koplamp, belichaamt het erfgoed van Audi en biedt tegelijkertijd een vooruitstrevende interpretatie van de merkidentiteit.

In perfecte balans

Met de Concept C maakt Audi duidelijk hoe het toekomstige modellen gaat ontwikkelen, waarbij technische innovatie en een minimalistische esthetiek hand in hand gaan. Daarmee markeert de roadster een belangrijk beginpunt voor de volgende generatie elektrische en hybride Audi-modellen. Het dakconcept van de Concept C combineert de elegantie van een coupé met een open rijervaring, dankzij een elektrisch intrekbare hardtop met twee dakelementen die de monolithische carrosserie intact houdt.

De proporties van het model zijn zorgvuldig afgestemd op het centraal geplaatste accupakket, wat zorgt voor een dynamische, evenwichtige uitstraling en een perfecte integratie van technologie en esthetiek.

Ook het interieur weerspiegelt de nieuwe designfilosofie. Sterke geometrische vormen, hoogwaardige materialen zoals geanodiseerd aluminium en een ton-sur-ton kleurenpalet geïnspireerd op titanium creëren een verfijnde, rustige en tactiele ervaring.

Het minimalistische dashboard, met een inklapbaar 10,4 inch middendisplay en discrete bedieningselementen, biedt alle relevante informatie op het juiste moment, zodat technologie de bestuurder ondersteunt zonder af te leiden. Indirecte verlichting en subtiele contrasten versterken het gevoel van ruimte en precisie, waarbij de nadruk ligt op intuïtieve interactie en emotionele betrokkenheid.

Nieuwe koers

Met de Audi Concept C geeft Audi de toon voor de toekomst aan. CEO Gernot Döllner zegt hierover: “Met duidelijkheid, focus en toewijding aan de uitvoering geven we vorm aan zowel het ontwerp als ons bedrijf. Radicale eenvoud staat centraal in alles wat we doen. Zo creëren we een merk dat niet alleen technologische vooruitgang laat zien, maar ook emotie en culturele impact oproept.” De concept car laat zien hoe Audi de waarden van het merk (‘clarity, technicality, intelligence and emotion’) in de praktijk brengt, en vormt zo een inspiratiebron voor zowel ontwerpers als klanten wereldwijd.

De concept car is onthuld in Milaan, de stad die als designhoofdstad symbool staat voor innovatie, techniek en creatieve impact. De presentatie van de Audi Concept C markeert een nieuw tijdperk bij Audi, waarin het merk zich volledig richt op essentie, technologie en een duidelijke visuele identiteit.

Nieuw elektrisch entry-level model

Tegen het einde van dit jaar heeft Audi in 24 maanden tijd meer dan twintig nieuwe modellen geïntroduceerd, waardoor zijn portfolio het jongste in het premiumsegment wordt. Na de vervanging van modellen als de Audi A6 dit voorjaar en de Audi Q3 in de zomer, presenteert het merk de Audi Q3 Sportback e-hybrid op de IAA.

Audi is voornemens om zijn modellenoffensief volgend jaar verder voort te zetten. Belangrijke nieuwkomers zijn onder meer een volledig elektrisch entry-level model, dat vanaf 2026 in Ingolstadt zal worden geproduceerd, en performance-modellen van Audi Sport.