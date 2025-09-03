Nederlandse podiumsuccessen in Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort

Met Robert de Haan (BWT Lechner Racing), die als tweede eindigde, en Flynt Schuring (Schumacher CLRT), die derde algemeen en beste ‘rookie’ werd, eindigden er twee Nederlanders op het podium in de zevende en voorlaatste seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup, die werd verreden op Circuit Zandvoort. Voor Schuring was de zesde zege in de ‘rookie’-klasse uit zeven races tevens voldoende om met nog één race te gaan voortijdig de titel in het klassement voor nieuwkomers veilig te stellen.

Het aanvankelijk aangekondigde recordaantal van twaalf Nederlandse rijders in het veld van de hoogst aangeschreven internationale merkencup van Porsche Motorsport voor de race in Zandvoort werd daags voor het evenement verminderd tot elf, omdat Kas Haverkort (Team GP Elite) ziek was en daarmee zijn thuisrace noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan. Ook de resterende elf Nederlandse rijders, de zeven coureurs die het volledige seizoen rijden plus vier gastrijders, zorgden echter voor een aanzienlijke Nederlandse inbreng, goed voor meer dan een derde van het deelnemersveld.

Net als bij het vorige evenement, begin augustus in Hongarije, sloot routinier Jaap van Lagen (Proton Huber Competition) ook in Zandvoort de vrije training van de Porsche Mobil 1 Supercup op vrijdag als snelste af. Robert de Haan als vierde en Wouter Boerekamps (GP Elite) als zevende lieten ook top-tien-klasseringen noteren. Met Dirk Schouten (Dinamic Motorsport), Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) en Niels Langeveld (Hadeca Racing) volgde een Nederlands trio op de plaatsen elf tot en met 13, waarmee Langeveld de best geklasseerde gastrijder was. Hjelte Hoeffner (GP elite), Senna van Soelen (Target), Flynt Schuring, Nathan Schaap (Target) en Nigel Schoonderwoerd (GP Elite) sloten de sessie respectievelijk als 16e, 20e, 23e, 24e en 29e af. Schuring kon maar de helft van de sessie rijden als gevolg van een olielek.

Flynt Schuring was met een tijd van 1:35,952 minuten de snelste rijder in de kwalificatie, waarmee hij voor de tweede maal dit seizoen, na Barcelona, de beste startplaats in de Porsche Mobil 1 Supercup voor zich opeiste. Zijn Franse teamgenoot, Porsche Junior-rijder Alessandro Ghiretti, kwalificeerde zich met slechts een duizendste van een seconde achterstand op Schuring als tweede, Robert de Haan volgde als derde, waarmee de drie resterende kandidaten voor de rijderstitel op de eerste drie plaatsen stonden. Jaap van Lagen, Wouter Boerekamps en Niels Langeveld volgden met startposities zes, zeven en negen. De klasseringen van de overige Nederlanders: Hoeffner 13e, Van Soelen 15e, Van Eijndhoven 16e, Schaap 17e, Schouten 20e en Schoonderwoerd 26e.

Op zondag net voor het middaguur ging de race van start, zoals gebruikelijk bij de Grand Prix op Zandvoort voor vol bezette tribunes. Bij de start kwam Schuring vanaf pole-position matig weg, waarop zijn teamgenoot Ghiretti de leiding kon nemen. Bij het uitkomen van de Tarzanbocht raakte Schuring aan de buitenkant licht van de baan, wat Robert de Haan de kans bood om de tweede plaats te veroveren. Ariel Levi, de Israëlische rijder van het Nederlandse Team GP Elite, had de vierde plaats in handen, maar kwam bij het Scheivlak in botsing met de Fransman Mathys Jaubert (Martinet by Alméras). De auto van Levi belandde in de grindbak, waarop de wedstrijdleiding de safety-car de baan op stuurde. Nadat de race in de vijfde ronde weer was vrijgegeven, opende De Haan de aanval op Ghiretti in de strijd om de leiding. Hij zette de Fransman zwaar onder druk, maar tot een spannende slotfase kwam het niet, want kort voor het einde kwam de Porsche van Dirk Schouten in het grind te staan nadat hij was geraakt door de Italiaan Braschi (Ombra Racing), waarop de safety-car voor de tweede maal in actie kwam. Zo reed het veld naar de finish.

Ghiretti wint en vergroot voorsprong in titelstrijd, De Haan en Schuring op podium

Alessandro Ghiretti won voor de derde maal dit seizoen na Barcelona en Spa-Francorchamps en vergrootte daarmee zijn voorsprong als leider in het kampioenschap. De Haan moest genoegen nemen met de tweede plaats en was teleurgesteld: “Ik heb alles gegeven, veel druk uitgeoefend en ervoor gezorgd dat Ghiretti een paar fouten maakte. Ik had de snelheid om vandaag te kunnen winnen, maar ik wachtte op het juiste moment voor de beslissende aanval. Die safety-car kwam voor mij dus zeer ongelegen.” Schuring eindigde als derde en won voortijdig de ‘rookie’-titel. “Met die titel ben ik natuurlijk erg blij, maar de race liep niet zoals ik had gepland. Na het contact na de eerste bocht was de frontsplitter van mijn auto gebroken, daarmee kon ik het tempo van de twee rijders voor me niet meer volgen. Ik ben blij dat ik in ieder geval de derde plaats nog kon vasthouden.”

Wouter Boerekamps reed een zeer sterke race, die hij als vierde afsloot, zijn beste resultaat in de Supercup tot nu toe. Jaap van Lagen eindigde op de vijfde plaats, Huub van Eijndhoven, Senna van Soelen en Niels Langeveld slote de race op de plaatsen elf, twaalf en 13 af. Nathan Schaap werd 15e, Hjelte Hoeffner 18e en Nigel Schoonderwoerd 25e. De onfortuinlijke Dirk Schouten werd nog als 27e geklasseerd en mocht als derde in het ‘rookie’-klassement nog op het podium plaatsnemen.

In de strijd om de rijderstitel leidt Ghiretti nu voorafgaand aan de finale op Monza met 110,5 punten, voor De Haan met 101,5 en Schuring met 96,5. “Daarmee staat ons een echte showdown om de titel te wachten”, zei directeur van Porsche Motorsport Thomas Laudenbach, die in Zandvoort ter plekke was en de trofeeën bij de prijsuitreiking overhandigde. Hij prees ook Flynt Schuring voor het winnen van de ‘rookie’-titel: “Flynt Schuring is met zijn 19 jaar aan een zeer sterk seizoen bezig en heeft de titel absoluut verdiend. Van deze jongeman gaan we nog veel horen.” De laatste race van het seizoen in Monza start op zondag 7 september om 11.45 uur en is te zien via Eurosport, Viaplay en de stream op f1tv.

Bron: Porsche