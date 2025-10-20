Audi Concept C: voorbode van een nieuwe, toekomstige elektrische sportwagen

Nieuwe sportwagen met een volledig elektrische aandrijflijn

Open rijplezier met het elegante design van een hardtop

Met de Audi Concept C introduceerde Audi afgelopen maand meer dan enkel een vingeroefening voor de nieuwe designtaal van het merk. De Concept C is namelijk een tastbare voorbode van een nieuwe, volledig elektrische sportwagen die Audi in petto heeft.

De Audi Concept C beleefde begin september zijn debuut in Milaan, kort daarop gevolgd door een optreden op Audi’s IAA Mobility stand in München. De volledig elektrische roadster maakte direct al indruk met zijn combinatie van cleane lijnen, technologie, intelligentie en emotie – de vier nieuwe designpijlers van Audi.

Visitekaartje voor een sportieve coupé-cabrio

Inmiddels is bekend dat de Audi Concept C meer is dan enkel een hint naar het nieuwe merkdesign van Audi. De ‘street-legal’ concept car is namelijk een concrete voorbode van een toekomstig productiemodel: een prachtige, volledig elektrische sportwagen met indrukwekkende rijprestaties, waarbij design, snelheid en emotie centraal staan. Net als de Concept C gaat de toekomstige productieversie de beleving van open rijden naadloos combineren met de elegantie van een stijlvolle hardtop.

Nieuw hoofdstuk

Vooruitstrevende innovatie en geavanceerde technologie, alsmede een nadrukkelijke focus op design zijn al decennialang een integraal onderdeel van het DNA van Audi. Veel van de legendarische modellen van het merk – waaronder sportwagens als de TT, R8, RS 6 en de Auto Union Type C-racewagen – zijn ontsproten aan dit DNA. De Audi Concept C gaat nu een krachtig vervolg geven aan deze traditie en markeert de gedurfde stap van het merk naar een nieuw tijdperk in design en elektrische sportiviteit.