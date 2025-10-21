Sportiviteit krijgt een nieuwe lading in de volledig elektrische Porsche Macan GTS

Met de Macan GTS voegt Porsche een nieuw topmodel toe aan zijn volledig elektrische SUV-gamma. Deze versie is duidelijk de sportiefste van de reeks, met een focus op de bestuurder en pure rijervaring. Dankzij een overboost-vermogen van 420 kW (571 pk), een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras en sportluchtvering met een verlaagd onderstel legt de Macan GTS de lat op het gebied van rijdynamiek opnieuw hoger. Zoals elke GTS draagt ook deze vijfde uitvoering van de elektrische Macan zijn sportieve karakter uit met een eigen, herkenbare stijl en tal van donker uitgevoerde accenten.

GTS – drie iconische letters die sinds de Porsche 904 Carrera GTS uit 1963 een bijzondere reputatie genieten onder Porsche liefhebbers. Voor het eerst sieren die letters nu een volledig elektrische Macan. Deze nieuwste telg binnen de elektrische Macan familie koppelt compromisloze rijdynamiek aan indrukwekkende prestaties. Getuige ook de acceleraties van 0 naar 100 km/u in slechts 3,8 seconden en van 0 naar 200 km/u in 13,3 seconden. De begrensde topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Krachtigste elektromotor

Net als de Macan Turbo is de Macan GTS uitgerust met de krachtigste elektromotor van het gamma op de achteras. De krachtbron wordt aangestuurd door een bijzonder efficiënte 900 ampère siliciumcarbide (SiC) pulsomvormer. In de Macan GTS levert dit geheel 380 kW (516 pk), die met Launch Control oploopt tot een tijdelijk overboost-vermogen van 420 kW (571 pk) en een indrukwekkend koppel van 955 Nm. De transmissie, met een overbrengingsverhouding van 9,0:1, is speciaal ontwikkeld om dat enorme koppel moeiteloos te verwerken.

Sportluchtvering met speciale GTS afstemming

De nieuwe Macan GTS vertaalt zijn vermogen naar de weg met de precisie van een echte sportwagen. Dat dankt hij aan de op de achterwielen gefocuste gewichtsverdeling, het lage zwaartepunt en de intelligente vermogensregeling. Het snel reagerende Porsche Traction Management (ePTM) met vierwielaandrijving is standaard, net als Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras verbetert zowel tractie als wendbaarheid en draagt – dankzij zijn plaatsing direct achter de motor – bij aan de uitgebalanceerde 48:52 gewichtsverdeling.

De Macan GTS heeft bovendien het laagste zwaartepunt van de hele modelreeks. De sportluchtvering met hoogteregeling en Porsche Active Suspension Management (PASM) is speciaal afgestemd op deze uitvoering. Dankzij de 10 millimeter lagere rijhoogte en de speciale GTS afstelling van dempers en stabilisatoren stuurt hij messcherp en blijft hij uitzonderlijk stabiel in bochten. Voor wie nog meer precisie wil, is achterasbesturing optioneel beschikbaar. De Macan GTS prikkelt ook het gehoor met zijn Porsche Electric Sport Sound (PESS), die in de rijmodi Sport en Sport Plus twee exclusieve GTS klanken biedt, elk met een eigen karakter.

De Macan GTS haalt volgens de WLTP-norm een actieradius van maximaal 586 kilometer*. Aan een geschikte snellader is het 100 kWh batterijpakket in slechts 21 minuten van 10 tot 80% op te laden, bij een maximaal laadvermogen van 270 kW. Het Sport Chrono pakket is standaard en bevat nu ook de van de Taycan bekende Track-modus, die de auto klaarstoomt voor intensief gebruik. In deze stand wordt de batterijkoeling opgevoerd en het vermogensverlies door warmte (het zogenaamde derating-effect) tot een minimum beperkt, wat zorgt voor betere prestaties bij langdurige belasting.

Exterieur: zwarte accenten en exclusieve zijskirts

Uiterlijk valt de nieuwe Macan GTS op door zijn krachtige, herkenbare vormgeving. Zwarte accenten aan de voor-, zij- en achterkant benadrukken het sportieve karakter. Blikvangers zijn de Matrix LED-koplampen met getinte afwerking en de krachtig gelijnde luchtinlaten in het front.

Porsche introduceert begin volgend jaar een nieuw Sport Design pakket voor alle Macan modellen, met vernieuwde voor- en achterbumpers. De Macan GTS bijt het spits af en is standaard uitgerust met dit pakket, voorzien van exclusieve GTS details. Contrastelementen als inzetstukken, side-blades, wielkastverbreders en de rand van de adaptieve achterspoiler zijn daarbij afgewerkt in zwart.

De nieuw vormgegeven zijskirts, die naar achteren toe breder uitlopen, versterken het dynamische voorkomen. Achter valt de Macan GTS op door zwarte accenten en een markante diffuser, terwijl de achterlichten – net als de koplampen – een getinte afwerking hebben. Standaard staat de GTS op 21 inch Macan Design velgen in Antracietgrijs; optioneel zijn 22 inch RS Spyder Design velgen in dezelfde kleur leverbaar.

Met de introductie van de Macan GTS voegt Porsche ook drie nieuwe lakkleuren toe: het populaire Krijt (Kreide) keert terug, net als Karmijnrood, een tint die nauw met de GTS modellen is verbonden. Nieuw is Luganoblauw, dat voor het eerst op de Macan verkrijgbaar is. Naast de vijftien standaardkleuren in de configurator biedt Porsche Exclusive Manufaktur via het Paint-to-Sample programma bijna zestig extra tinten.

Interieur: optioneel met contrasterend stiksel in exterieurkleur

Ook het interieur van de Macan GTS ademt sportiviteit. De nieuwe uitvoering combineert een uitgebreid Race-Tex interieur met accenten in zwart glad leer. Race-Tex siert het verwarmbare multifunctionele GT sportstuur, de armsteunen, het dashboard en de middenpanelen van de 18-voudig verstelbare sportstoelen. Nieuw is het optionele GTS interieurpakket, waarmee interieur en exterieur op elkaar worden afgestemd. Afhankelijk van de carrosseriekleur is het leverbaar in Karmijnrood, Slate Grey Neo of Luganoblauw. Stiksels, gordels en het GTS -logo volgen die tint, terwijl het stuur een embleem in carrosseriekleur draagt. Het pakket bevat tevens het Carbon Interieurpakket, met koolstofvezelaccenten op het stuur, dashboard en de portieren.

Het GTS thema zet zich voort in de digitale cockpit. Daarin verschijnt de exterieurkleur als 3D-visualisatie op het centrale scherm, terwijl het instrumentencluster het GTS logo toont. Via het standaard Sport Chrono pakket zijn functies als rondetijden, telemetrie en sectoranalyse direct oproepbaar.

Nieuwe assistentie-, comfort- en entertainmentfuncties

De Macan GTS profiteert van de recente updates binnen de Macan familie, met geavanceerde rijassistentiesystemen en extra digitale functies. Zo beschikt hij over de Porsche Digital Key als aanvulling op de fysieke sleutel, vernieuwde parkeerassistentie, de door AI ondersteunde Voice Pilot, uitgebreidere opties voor in-car gaming en een verhoogde trekcapaciteit van 2.500 kilogram.

De Macan GTS is er vanaf € 109.700*. Meer informatie over de Nederlandse marktintroductie wordt op korte termijn bekendgemaakt.

Bron: Porsche