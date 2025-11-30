Nederlandse coureur Flynt Schuring verkozen tot Porsche Junior 2026

Voor het eerst in de historie mag een Nederlandse coureur zich officieel Porsche Junior noemen. De 19-jarige Flynt Schuring kwam in een internationale selectie als beste uit de bus en kan rekenen op een omvangrijke ondersteuning van Porsche Motorsport voor het raceseizoen 2026. “Een mooi compliment en een geweldige kans, waar ik ongelooflijk blij mee ben”, zegt hij. Ook Nederlander Loek Hartog heeft een prestigieuze onderscheiding van Porsche in de wacht gesleept.

Schuring was namelijk niet de enige Nederlander die tijdens de ‘Night of Champions’, de traditionele seizoensafsluiting van Porsche Motorsport in Weissach, voor het voetlicht werd gehaald, want Loek Hartog won de hoofdprijs in de Porsche Cup, het internationale klassement voor privérijders die met een Porsche in actie komen. Interessant detail: zowel Schuring als Hartog deden hun eerste ervaringen op in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Porsche Motorsport ondersteunt al sinds 1997 jonge talenten als Junior-coureurs in de autosport. De latere Le Mans-winnaars Timo Bernhard en Marc Lieb, IMSA-kampioenen Matt Campbell en Mathieu Jaminet en de actuele DTM-kampioen Ayhancan Güven zijn voorbeelden van rijders die eerder in hun carrière Porsche Junior waren. Güven won in 2018 de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux.

Selectie met twaalf rijders uit tien landen in Keulen en Estoril

De selectie voor de nieuwe Porsche Junior-coureur voor 2026, waaraan twaalf rijders uit tien landen deelnamen, vond medio november in twee delen plaats. Het eerste segment werd gehouden in het Porsche Esports Performance Center in Keulen, waar het Porsche Coanda Esports Racing Team zijn thuisbasis heeft. Hier vonden interviews, simsessies en diverse analyses plaats. Vervolgens stonden er twee dagen op het voormalige Grand Prix-circuit van Estoril in Portugal op het programma. Onder de deelnemers bevond zich ook Sam Jongejan, runner-up in de eindstand van de Porsche Carrera Cup Benelux.

Flynt Schuring was vanuit de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland als kandidaat voor de Porsche Junior-selectie afgevaardigd. In het afgelopen seizoen won hij drie races in de Duitse serie, die hij als vierde afsloot. In de Porsche Mobil 1 Supercup werd hij derde in de eindstand en winnaar van de titel in het ‘rookie’-klassement. Op basis van de selectie werden Schuring en de 19-jarige Fin Marcus Amand als nieuwe Junioren geselecteerd. Beide krijgen een tegemoetkoming in het budget voor het komende seizoen ter waarde van maximaal 120.000 Euro plus een intensieve scholing rondom aspecten als voertuigtechniek, afstelling, fitness, voeding, media- en marketingactiviteiten en carrièreplanning. Voor 2026 heeft Flynt Schuring opnieuw deelname aan de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland op zijn programma staan, waarbij de laatste details nog moeten worden ingevuld.

Loek Hartog derde Nederlandse winnaar Porsche Cup

Als derde Nederlandse rijder na Gijs van Lennep, die in 1970 de allereerste winnaar werd, en Jaap van Lagen in 2014, won Loek Hartog uit Leiden de Porsche Cup 2025. Het klassement voor privérijders met Porsche werd in 1970 door Ferry Porsche in het leven geroepen. Dit jaar namen er 498 rijders uit 53 landen aan de competitie deel, met een totale prijzenpot van ruim 280.000 Euro. Als winnaar mocht Loek Hartog de hoofdprijs van 150.000 Euro en de felbegeerde wisseltrofee in ontvangst nemen.

De 23-jarige Hartog, in 2020 kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup North America, verzamelde het hele seizoen ijverig punten, onder andere in de GT World Challenge Europe en de Intercontinental GT Challenge, waarin hij ook hij ook klassezeges behaalde. Daarnaast stond hij als derde algemeen op het podium in de 24-uursrace van de Nürburgring. In totaal startte Hartog dit seizoen in 26 races met een Porsche. “Het is een grote eer om dit jaar de Porsche Cup te winnen. Het was echt mijn doel om dit jaar zoveel mogelijk te rijden en alles eruit te halen wat erin zit. Dat is dus uitstekend gelukt”, aldus Hartog. Het raceseizoen is voor hem nog niet afgelopen: volgende week rijdt hij de 12 Uur van Maleisië op het circuit van Sepang en een week later de vier-uursrace op hetzelfde circuit als start van de Asian Le Mans Series 2025-2026.

Bron: Porsche