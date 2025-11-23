Porsche 911 GT3 wint prestigieuze ‘Das Goldene Lenkrad’ prijs

Porsche heeft met de 911 GT3 een prestigieuze ‘Das Goldene Lenkrad’ gewonnen. Tijdens de 49e editie van de jaarlijkse verkiezing werd de 911 GT3 gekroond tot winnaar in de categorie Sportauto’s.

De ‘Das Goldene Lenkrad’ prijzen, in het Nederlands bekend als De Gouden Stuurwielen, worden sinds 1976 jaarlijks uitgereikt door AUTO BILD en BILD am SONNTAG en behoren tot de meest prestigieuze autoprijzen van Europa. Voor de verkiezing van 2025 werden in totaal 72 nieuwe modellen geselecteerd. De lezers van AUTO BILD, de Europese partnerbladen en BILD am SONNTAG, mochten in de voorronde bepalen welke auto’s in aanmerking kwamen voor de prestigieuze titel.

De deelnemende auto’s werden beoordeeld in 17 categorieën, waaronder aandrijving, chassis, design, kwaliteit, duurzaamheid, prijs-kwaliteitverhouding, veiligheid en verbruik. De drie meest gekozen auto’s per categorie werden vervolgens door een deskundige jury uitgebreid getest op het circuit van de Lausitzring in Duitsland. De jury bestaat niet alleen uit vakjournalisten van de BILD-groep, maar ook uit professionele coureurs en bekende autoliefhebbers.

Porsche 911 GT3: de ultieme sportauto

In een kwart eeuw tijd veroverde de Porsche 911 GT3 de harten van vele autoliefhebbers en is het model uitgegroeid tot een symbool van autotechniek op topniveau. Met een combinatie van innovatieve technologie en optimale performance, slaat de sportwagen al jarenlang de brug tussen het circuit en de openbare weg. Het huidige model (generatie 992.2) is dankzij de lichtgewichtconstructiestrategie, een atmosferische 4,0-liter boxermotor met 375 kW (510 pk) en 450 Nm en extra opties die zijn precisie en sportiviteit verder verbeteren gekroond tot winnaar in de categorie Sportauto’s.

Over de Porsche 911 GT3 schreef het juryrapport, te vinden op de website van partnerblad Autoweek: “De Porsche 911 GT3 staat voor pure mechanica, voor gevoel in plaats van filters, voor rijden in zijn meest eerlijke vorm. 510 pk uit een vrij ademende zescilinder boxermotor die tot 9.000 toeren juicht – en een rijprecisie die zijn gelijke niet kent. Geen enkele andere auto kwam zo intensief in beeld tijdens de test: perfecte feedback in elke bocht, glasheldere besturing, lineaire krachtoverbrenging. De remmen: bijtend en stabiel. De afwerking: op raceautoniveau. En toch: geschikt voor dagelijks gebruik, om elke dag van te genieten.”

Bron: Porsche