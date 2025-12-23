Audi A5 e-hybrid quattro met nieuw elan in 2026

S edition & S edition Competition nog aantrekkelijker geprijsd

Nieuw: Premium-pakket, gewijzigde samenstelling Tech-pakketten

Upgrade MMI-systeem met nieuwe functies en look & feel

Audi heeft de A5 e-hybrid quattro op tal van gebieden verder verfijnd voor het nieuwe jaar. Naast een vernieuwd MMI-systeem met nieuwe functies en een premium look & feel onderscheidt de Audi A5 e-hybrid quattro zich nu nog nadrukkelijker door zijn uitrusting. Zo zijn de S edition-modellen in prijs aangescherpt en heeft Audi de invulling van de diverse optiepakketten nog verder afgestemd op de wensen van kopers.

Audi maakt sportiviteit bereikbaar door de S edition- en S edition Competition-uitvoeringen van de A5 e-hybrid quattro extra aantrekkelijk aan te bieden. Met prijzen vanaf € 59.490* voor de Limousine en € 61.490* voor de Avant liggen de S editions nu op het niveau van de Advanced edition-uitvoering, die daarmee niet langer wordt gevoerd. Tegelijkertijd krijgt de S edition voortaan standaard nieuwe 19 inch glansgedraaide 5 dubbel-V-spaaks lichtmetalen velgen, terwijl de S edition Competition nu op zwarte 19 inch 5-arms glansgedraaide velgen staat.

Aantrekkelijk Premium-pakket

Voor wie het comfort- en luxe niveau van de Audi A5 e-hybrid quattro naar een nog hoger niveau wil tillen en een persoonlijke noot wil toevoegen, heeft Audi ook het aanbod aan optiepakketten herzien. Geheel nieuw is het aantrekkelijke Premium-pakket, met elektrisch instelbare voorstoelen, memory functie voor de bestuurdersstoel en het S line interieur met sportstoelen, bekleed met een combinatie van leder en kunstleder. Het Premium-pakket is optioneel te bestellen voor € 1.490.

Daarnaast heeft Audi de samenstelling van het Tech- (standaard op S edition), Tech plus- (standaard op S edition Competition) en Tech pro-pakket aangepast, en verder afgestemd op veelgekozen combinaties door A5-rijders.

Interieur-upgrade

Verder heeft het interieur van de Audi A5 e-hybrid quattro op tal van punten een upgrade gekregen. Nieuw is bijvoorbeeld het multifunctionele stuurwiel waarop diverse fysieke knoppen terugkeren, voor een nog intuïtiever gebruik. Daarnaast krijgt de A5 de handige bedieningselementen op het stuur die recent debuteerden in de nieuwe Audi Q3. Verder worden de functies van de Audi smartphone-interface nog dieper in het vernieuwde MMI infotainmentsysteem geïntegreerd. Gebruikers kunnen de navigatie-, media- en telefoonfuncties van hun smartphone daarmee niet alleen op het MMI touch display spiegelen, maar ook in de Audi virtual cockpit en op het MMI passagiersdisplay.

Dashcam

Ook wordt het pakket aan slimme assistentiesystemen voor de A5 verder uitgebreid en zijn de Grootlichtassistent, Digital Key en Comfortsleutel voortaan standaard voor alle uitvoeringen. Een nieuwe optie voor 2026 is de dashcam, die direct in de voet van de binnenspiegel is geïntegreerd. De camera levert 4K hoge-resolutie video’s en legt alle actie vóór de auto vast dankzij High Dynamic Range technologie (HDR) en een bijzonder lichtgevoelige sensor.

De vernieuwde Audi A5 e-hybrid quattro-modellen zijn per direct te bestellen bij de Audi-dealer.