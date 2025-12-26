Zoeken

Video: Audi Gingerbread Village

Stop-motion magic meets Audi engineering, with every frame handcrafted with love. Sorry AI, this is the most wonderful drive of the year. ☃️❄️

Audi A5 e-hybrid quattro met nieuw elan in 2026

23/12/2025

Audi heeft de A5 e-hybrid quattro op tal van gebieden verder verfijnd voor het nieuwe jaar. Naast een vernieuwd MMI-systeem met nieuwe functies en een

Audi Driving Experience 2026

21/12/2025

Trade the routine for the racetrack. Get behind the wheel and discover what power and precision feels like with the Audi Driving Experience. #Audi #drivingexperience Wil

Waarom ligt de motor van de Porsche 911 achterin?

21/12/2025

Al meer dan 60 jaar doet Porsche de dingen op zijn eigen manier met de 911. De lay-out met de motor achterin was een technische

