‘Audi Revolut F1 Team’: de officiële naam van Audi’s Formule 1-team

Officiële teamnaam en logo met titelpartner Revolut onthuld

Presentatie Audi Revolut F1 Team livery op 20 januari 2026 in Berlijn

Het Audi Revolut F1 Team heeft zijn officiële naam en logo onthuld. Daarbij kondigde het team de datum en locatie aan voor de officiële teamlancering, die op 20 januari 2026 in Berlijn plaatsvindt. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap voor het Audi Revolut F1 Team op weg naar deelname aan het Formule 1 wereldkampioenschap in 2026.

Het Audi Revolut F1 Team presenteert zijn volledige identiteit voor het eerst tijdens de officiële lancering in Berlijn, op 20 januari aanstaande. Om ervoor te zorgen dat de entree van het team in de Formule 1 ook buiten de paddock te beleven is, wordt de exclusieve lancering gevolgd door een publieksevent op 21 januari, zodat fans ook deel kunnen uitmaken van het lanceringsmoment.

Officiële kleurstelling van Audi’s F1-auto’s

Een belangrijk onderdeel van de presentatie in Berlijn is de officiële onthulling van de volledige kleurstelling van de auto voor 2026, nadat eerder in november al de Audi R26 Concept debuteerde. Met minder dan vijftig dagen te gaan tot aan de eerste race laat het team zien hoe de auto’s van Audi er komend jaar op de startgrid van de Formule 1 uit gaan zien.

Sauber wordt Audi Motorsport AG

Als onderdeel van de creatie van het Audi Revolut F1 Team wordt het huidige Sauber Motorsport AG omgedoopt tot Audi Motorsport AG. Het technologiecentrum van het team in Bicester (Groot-Brittannië) wordt ook hernoemd, tot Audi Motorsport Technology Centre UK.