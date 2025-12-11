Porsche introduceert exclusieve 911 GT3 90 F. A. Porsche als ode aan visionaire ontwerper

Vandaag zou Ferdinand Alexander (F.A.) Porsche negentig jaar zijn geworden. Ter nagedachtenis aan de visionaire ontwerper heeft Porsche Sonderwunsch daarom een speciaal cadeau samengesteld: de exclusieve en tot negentig exemplaren gelimiteerde 911 GT3 90 F. A. Porsche. Zowel het exterieur als interieur van deze bijzondere limited edition zijn geïnspireerd op een 911 uit de G-serie waarmee Ferdinand Porsche in de jaren ’80 zelf reed.

“Als je de functie van een object beschouwt, komt de vorm meestal vanzelf tevoorschijn”, was het ontwerpcredo van Ferdinand Alexander Porsche, beter bekend als F. A.. Hij had zijn visie van het compromisloos terugbrengen tot de essentie al in de praktijk gebracht met de legendarische 911. In 1972 richtte hij samen met zijn broer Hans-Peter de ontwerpstudio op die ze Porsche Design noemden. De producten die hij daar creëerde, groeiden al snel uit tot klassiekers van het moderne design, zoals het Chronograph 1 polshorloge en de P’8478 zonnebril met verwisselbare glazen. F. A. Porsche zou vandaag – op 11 december 2025 – negentig jaar zijn geworden.

Als ode aan deze gelegenheid hebben de Sonderwunsch specialisten van Porsche samen met Ferdinand’s jongste zoon Mark Porsche een speciaal jubileummodel ontworpen: de 911 GT3 90 F. A. Porsche. Als basis dient de 911 GT3 Touring, de meer discrete versie van de sportwagen voor op de openbare weg met een uitschuifbare achterspoiler. De atmosferische 4,0-liter ‘flat-six’ motor levert 375 kW/510 pk en 450 Nm koppel. Eén van de negentig exemplaren gaat ook daadwerkelijk naar Mark Porsche, de overige 89 komen beschikbaar voor klanten over de hele wereld. “Ik weet zeker dat mijn vader dol was geweest op deze zeer speciale 911”, verklaart Mark Porsche. “Via tal van details hebben we zijn persoonlijke voorkeuren in dit project verwerkt.”

Paint to Sample Plus

F. A. Green Metallic is de naam van de exclusieve kleur van het jubileummodel. Met het iconische Oak Green Metallic van Ferdinand’s eigen 911 als inspiratie creëerden de Paint to Sample Plus specialisten de huidige tint samen met de Porsche familie. Vanaf 2026 brengt Porsche een exclusief label aan op de A-stijl van alle auto’s uitgevoerd in een Paint to Sample of Paint to Sample Plus kleurstelling. Dit jubileummodel is de eerste die dit nieuwe logo draagt.

Een ander bijzonder uiterlijk kenmerk – en normaliter niet verkrijgbaar op de 911 GT3 met Touring pakket – zijn de Sport Classic velgen, uitgevoerd in satijnglans zwart. Ze zijn geïnspireerd op de klassieke Fuchs velgen en hebben fraaie details, zoals de centrale wielmoer en het historische Porsche schild uit 1963 op de naafkappen. Op de grille van het kofferdeksel is een goudkleurig embleem met het ‘90 F. A. Porsche’ logo aangebracht.

Geïnspireerd op de favoriete jasjes van Ferdinand Porsche

In het interieur vormen sierstiksels in Krijt Beige en middenpanelen van de stoelen met de speciale F.A. Grid-Weave stof een stijlvolle aanvulling op de bekleding uitgevoerd in Club leder Truffelbruin. De F. A. Grid-Weave stof – geïnspireerd op de favoriete jasjes van Ferdinand Porsche – is ook terug te vinden in het dashboardkastje, het aflegvak en op de omkeerbare mat in de bagageruimte. Het patroon van de stof bestaat uit vijf kleuren: Zwart, Groen, Truffelbruin, Crème en Bordeauxrood garen die met elkaar verweven zijn. De Sport Chrono klok bovenop het dashboard is gebaseerd op de oorspronkelijke Chronograph I, die exclusief werd vervaardigd voor F.A. Porsche. Een ander opvallend accent is de opengewerkte multiplex pookknop van walnotenhout met een plaquette waarop de handtekening van F.A. Porsche is gegraveerd. Een andere vergulde plaquette met de handtekening, het oorspronkelijke silhouet van de 911 en de woorden ‘One of 90’ op de rand van het dashboard identificeren elke 911 GT3 90 F. A. Porsche als een gelimiteerd verzamelobject.

Exclusieve editie Porsche Design Chronograph 1

Kopers van dit bijzondere jubileummodel ontvangen tevens een exclusieve uitvoering van de Chronograph 1. Een lichtgevend materiaal van speciaal Super-LumiNova® op de wijzers en indexen is gebaseerd op het uiterlijk van verouderd radium of tritium en creëert een patina-effect. Het vintage karakter van het horloge wordt versterkt door het historische Porsche Design logo op de sluiting van de armband en de kroon. De initialen staan boven de dag- en datumaanduiding op 3 uur. Normaal gesproken staat het Porsche Design logo daar, maar F. A. Porsche liet zijn initialen toevoegen aan zijn persoonlijke chronograaf, die nu in het bezit is van zijn nazaten. De rotor van het automatische uurwerk heeft dezelfde vorm en kleur als de velgen op de auto. Het limited-edition nummer (XX/90) en de handtekening van F.A. Porsche zijn met een lasergravure aangebracht op de achterkant van de kast. In tegenstelling tot het origineel is de kast gemaakt van ultralicht, duurzaam en hypoallergeen titanium, maar net als zijn historische voorganger uit 1972 is hij zwart gecoat.

Als alternatief voor de zwart gecoate titanium band kunnen kopers het horloge ook met een leren band dragen, die wordt meegeleverd. Het leer en de draad van de decoratieve stiksels komen overeen met de materialen die zijn gebruikt in het interieur van de auto. Dankzij het snelwisselsysteem kunnen de banden eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld. Net als alle Porsche Design uurwerken is de chronograaf COSC-gecertificeerd, wat maximale nauwkeurigheid garandeert. Hij wordt met de hand gemaakt in Grenchen, Zwitserland.

Weekendtas in de stijl van de auto

Naast de Porsche Design Chronograph 1 – 911 GT3 90 F. A. Porsche maakt een speciale reistas deel uit van de exclusieve uitrusting. Qua materialen en kleur sluit deze ruime weekendtas aan bij het interieurconcept van de auto. De tas is gemaakt van hetzelfde Truffelbruin leder dat in het interieur van de auto is gebruikt en is voorzien van decoratieve stiksels in Krijt Beige. De voering van het voorvak is gemaakt van de F.A. Grid-Weave stof die wordt gebruikt op de middenpanelen van de stoelen, terwijl het hoofdvak is gevoerd met hoogwaardige microvezel. De badge met het jubileumlogo dat overeenkomt met de grille badge op het kofferdeksel van de auto is ook geborduurd op de buitenste zak van de tas.

Porsche Junior sport slee keert terug

Ter gelegenheid van het jubileum maakt een ander iconisch, door F. A. Porsche ontworpen item, een comeback: de Porsche Junior. Deze komvormige sport slee werd in de jaren ‘60 door Porsche speciaal voor jonge fans aangeboden. Hij was ook populair bij F. A. Porsche en zijn kinderen, zoals foto’s uit de familiealbums laten zien. De nieuwe editie is gemaakt van koolstofvezel, een materiaal dat zich in de autosport en autotechniek heeft bewezen en de slee bijzonder licht maakt. Een kern van kevlar zorgt voor extra stabiliteit. Net als de auto is de Porsche Junior gelimiteerd tot negentig stuks en wordt hij geleverd in de speciale exterieurkleur F.A. Green Metallic. Het zitkussen van de slee is bekleed met dezelfde F. A. Grid-Weave stof.

De productie start in de tweede helft van 2026, nadat de kopers hun laatste, individuele configuraties hebben voltooid.

Bron: Porsche