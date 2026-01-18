De nieuwe, volledig elektrische Porsche Cayenne – Vragen & Antwoorden

De nieuwe Cayenne markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Porsche. Als volledig elektrische SUV combineert hij PorscheDNA met baanbrekende technologie. Vragen & antwoorden vindt u hier.

Welke modellen zijn beschikbaar bij de marktintroductie?

Bij de marktintroductie worden twee modellen aangeboden:

Cayenne Electric

Cayenne Turbo Electric

Beide beschikken over vierwielaandrijving en Porsche Traction Management (ePTM).

Welke aanvullende modelvarianten staan er gepland?

Porsche introduceert de Cayenne Electric aanvankelijk als instap- en topmodel (full-size SUV) in november 2025. Een Coupé-variant volgt in de loop van 2026, en er zijn ook verdere modelvarianten in ontwikkeling.

Blijven verbrandings- en hybride modellen van de Cayenne beschikbaar?

Ja. Porsche richt zich op een trio van aandrijfsystemen: volledig elektrische auto’s, efficiënte plug-in hybrides en emotionele verbrandingsmotoren. De huidige generatie met verbrandingsmotoren zal met aanzienlijke technische investeringen verder worden ontwikkeld en tot ver in het volgende decennium beschikbaar blijven.

Wat zijn de top drie innovaties van de Cayenne Electric?

1. Nieuw ontwikkelde 113 kWh hoogvoltaccu met dubbelzijdige koeling voor optimaal thermisch beheer.

2. Directe oliekoeling van de elektromotor op de achteras om een hoog continu vermogen en efficiëntie te garanderen.

3. Porsche Digital Interaction.

Hoe krachtig is de Cayenne Electric?

Cayenne Turbo Electric:

Tot 850 kW (1.156 pk) met Launch Control

0–100 km/u in 2,5 seconden, topsnelheid: 260 km/u

Push-to-Pass functie: +130 kW gedurende 10 seconden¹

Cayenne Electric:

300 kW (408 pk) in normaal bedrijf

325 kW (442 pk) met Launch Control

0–100 km/u in 4,8 seconden, topsnelheid: 230 km/u

Welk platform dient als basis voor de Cayenne Electric?

De Cayenne Electric is gebaseerd op een doorontwikkelde versie van het Premium Platform Electric (PPE) met 800-volt architectuur.

Wat is het gewicht van de Cayenne Electric?

Leeggewicht (DIN):

Cayenne Electric: 2.525 kg

Cayenne Turbo Electric: 2.645 kg

De hoogvoltaccu weegt ongeveer 600 kg en is optimaal gepositioneerd voor een goede gewichtsverdeling. Het zwaartepunt ligt aanzienlijk lager dan bij modellen met verbrandingsmotor.

Wat is de actieradius van de Cayenne Electric op één lading?

Cayenne Electric: tot 642 km (WLTP)

Cayenne Turbo Electric: tot 623 km (WLTP)

Hoe snel kan de Cayenne Electric laden?

De Cayenne Electric zet nieuwe maatstaven op het gebied van laden dankzij 800-volt technologie:

DC-snelladen tot 400 kW²

Minder dan 16 minuten van 10% naar 80% SoC (State of Charge)³

10 minuten laden voor maximaal 325 km actieradius⁴

Laadpoorten aan beide zijden van het voertuig

“Silent Mode” voor ultra-stil laden

Ondersteuning voor Plug & Charge

Optioneel inductief laden tot 11 kW





Hoe werkt inductief laden bij de Cayenne Electric?

Porsche heeft “draadloos laden” als optie op de markt gebracht voor de nieuwe SUV. Dit betekent: binnenkort is er geen behoefte meer aan laadkabels, wallboxes of handmatige handelingen – parkeer de auto simpelweg in de garage en het laden begint.

Vloerplaat: Geïnstalleerd op de parkeerplaats en bevat alle benodigde componenten.

Geïnstalleerd op de parkeerplaats en bevat alle benodigde componenten. Ontvangerunit: Gemonteerd achter de vooras in het voertuig.

Gemonteerd achter de vooras in het voertuig. Zendvermogen: tot 11 kW.

tot 11 kW. Efficiëntie: meer dan 90%, ondanks een luchtspleet van 12-18 cm.

meer dan 90%, ondanks een luchtspleet van 12-18 cm. Laadtijd is gelijkwaardig aan die van een bedrade wallbox.

Detectie van vreemde voorwerpen (bijv. sleutels) en levende wezens (bijv. dieren) stopt het laadproces als er een risico is.

Hoe werd het hoge trekvermogen van 3,5 ton bereikt?

Door een robuuste carrosserieconstructie, het ontwerp van de aandrijflijn en thermisch beheer voldoet de Cayenne Electric aan alle vereisten voor een trekvermogen tot 3,5 ton (afhankelijk van de uitrusting) – net als het model met verbrandingsmotor.

Waar worden de elektromotoren ontwikkeld en geproduceerd?

De direct gekoelde achterasaandrijvingen worden door Porsche ontwikkeld en geassembleerd in Zuffenhausen. Er zijn synergieën binnen de VW Groep voor module-ontwikkeling.

Welke digitale functies biedt de Cayenne Electric?

Porsche Driver Experience met het grootste beeldschermoppervlak in een Porsche.

Flow Display: gebogen OLED-paneel.

Head-up display met AR-technologie (Augmented Reality).

Voice Pilot met AI-ondersteuning.

Porsche Digital Key: smartphone/smartwatch als autosleutel.

Optionele Porsche Electric Sport Sound met gesimuleerd V8-geluid.

Integratie van apps van derden, streaming & gaming.





Wat definieert het design van de Cayenne Electric?

Progressief, aerodynamisch exterieur.

Matrix LED-koplampen, frameloze deuren, kenmerkende ‘flyline’.

Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) van 0,25 – een van de beste in de SUV-klasse.

Actieve aerodynamica met adaptieve spoiler en, op de Cayenne Turbo, actieve ‘aeroblades’ aan de achterzijde.

Hoe comfortabel en veelzijdig is het interieur van de Cayenne Electric?

Langere wielbasis (+13 cm) voor meer ruimte op de achterbank.

Elektrisch verstelbare achterstoelen.

Bagagecapaciteit: tot 1.588 liter + 90 liter frunk (bagageruimte voorin).

Trekvermogen: tot 3,5 ton.

Mood Modes, oppervlakteverwarming, panoramadak met Sunshine Control.

¹ Het laadniveau en de temperatuur van de accu kunnen de push-to-pass-prestaties beïnvloeden.

² Laadvermogen van de Cayenne onder specifieke omstandigheden met een CCS-snellaadstation van > 400 kW, > 850 V, > 520 A, beginlading 45% – 48%, accutemperatuur 40°C – 42°C. Maximaal laadvermogen voor gelijkstroom (DC) bij het laden van 10% SoC tot maximaal 80% SoC onder optimale omstandigheden: 390 kW (CCS-snellaadstation van > 390 kW, > 850 V, > 520 A, accutemperatuur 15°C, beginlading 9% en resterende actieradius < 60 km).

³ Laadtijd van de Cayenne met gelijkstroom (DC) en maximaal laadvermogen van 10% SoC tot 80% SoC onder optimale omstandigheden (CCS-snellaadstation met een vermogen van >390 kW, >850 V, >520 A, plus een accutemperatuur van 15 °C, een beginlading van 9% en een resterende actieradius van <60 km).

⁴ Actieradius van de Cayenne na 10 minuten opladen met gelijkstroom (DC) en maximaal laadvermogen onder optimale omstandigheden (CCS-snellaadstation met >390 kW, >850 V, >520 A, accutemperatuur van 15 °C, beginlading van 9% en resterende actieradius van <60 km), gebaseerd op het WLTP-verbruik van een voertuig met standaarduitrusting volgens specificatie voor Duitse markt.

Bron: Porsche