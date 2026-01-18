Porsche levert 279.449 sportwagens af aan klanten in 2025

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, heeft in 2025 in totaal 279.449 nieuwe auto’s afgeleverd aan klanten over de hele wereld. In het jaar ervoor waren dat er 310.718, een daling van 10 procent. De topprioriteit van Porsche blijft het leveren van een uitgebalanceerde model- en aandrijfmix.

“Na een aantal recordjaren lagen onze leveringen in 2025 onder het niveau van het jaar ervoor. Deze ontwikkeling ligt in lijn met onze verwachtingen en is te wijten aan aanbodtekorten voor de 718 en Macan modellen met verbrandingsmotor, de aanhoudend lagere vraag naar exclusieve producten in China en ons aanbodbeheer”, verklaart Matthias Becker, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG. “In 2025 hebben we diverse sterke nieuwe modellen gelanceerd, zoals de 911 Turbo S met zijn T-Hybrid aandrijfsysteem. De respons op de lancering van de Cayenne Electric eind 2025 laat ook zien dat we met onze innovatieve en high-performance modellen aan de verwachtingen van klanten voldoen.”

Met 84.328 leveringen was de Macan het bestverkochte model. Noord-Amerika blijft de grootste verkoopregio met 86.229 auto’s, een resultaat dat in lijn ligt met het jaar ervoor.

Porsche heeft zichzelf in 2025 geherpositioneerd en toekomstgerichte strategische productbeslissingen genomen. De mix van afgeleverde modellen in 2025 onderstreept dat de sportwagenfabrikant consequent inspeelt op de wereldwijde voorkeuren van klanten door zijn aandrijflijnstrategie uit te breiden met auto’s met een verbrandingsmotor, plug-in hybride-aandrijflijn en volledig elektrische auto’s. In 2025 was 34,4 procent van de wereldwijd geleverde modellen van Porsche geëlektrificeerd (+7,4%). 22,2 procent daarvan was volledig elektrisch en 12,1 procent had een plug-in hybride aandrijflijn. Hiermee lag het wereldwijde aandeel volledig elektrische auto’s voor 2025 aan de bovenkant van het doelbereik van 20 tot 22 procent. In Europa werden voor het eerst meer geëlektrificeerde auto’s geleverd dan modellen met een pure verbrandingsmotor (57,9% aandeel elektrificatie), waarbij elke derde auto volledig elektrisch was. Bij de Panamera en Cayenne modellen domineerden plug-in hybrideversies de Europese leveringscijfers. Tegelijkertijd zetten de 911 met verbrandingsmotor en T-Hybrid een nieuwe benchmark met 51.583 leveringen wereldwijd.

Noord-Amerika blijft de grootste verkoopregio

Met 86.229 leveringen blijft Noord-Amerika de grootste verkoopregio, net als het jaar ervoor. Na recordleveringen in 2024 handhaafden de overzeese en opkomende markten ook grotendeels het niveau van het voorgaande jaar, met 54.974 afgeleverde auto’s (-1%). In Europa (exclusief Duitsland) leverde Porsche 66.340 auto’s af, een daling van 13 procent op jaarbasis. Op de Duitse thuismarkt namen 29.968 klanten een nieuwe Porsche in ontvangst, een daling van 16 procent. Redenen voor die daling in beide regio’s zijn onder andere hiaten in de levering van de 718 en Macan modellen met verbrandingsmotor als gevolg van EU-regelgeving op het gebied van cyberveiligheid.

In China werden 41.938 auto’s aan klanten geleverd (-26%). De belangrijkste redenen voor de daling zijn de uitdagende marktomstandigheden daar, vooral in het luxesegment, en de hevige concurrentie op de Chinese markt, met name voor volledig elektrische modellen. Porsche blijft zich in China richten op verkoop met toegevoegde waarde.

Macan bestverkocht

De Macan werd in totaal 84.328 keer geleverd (+2%), waarvan 45.367 volledig elektrische uitvoeringen meer dan de helft daarvan voor hun rekening namen. In de meeste markten buiten de EU wordt de Macan met verbrandingsmotor nog steeds aangeboden, waarvan er 38.961 zijn geleverd. Eind december waren er 27.701 Panamera modellen geleverd (-6%).

De 911 noteerde afgelopen jaar 51.583 afleveringen (+1%), waarmee opnieuw een record werd gevestigd. De 718 Boxster en 718 Cayman werden in totaal 18.612 keer geleverd, 21 procent minder dan het jaar ervoor vanwege de uitfasering van de modellenlijn. De productie eindigde in oktober 2025.

De Taycan was goed voor 16.339 auto’s (-22%), voornamelijk door de vertraging in de adoptie van elektromobiliteit. De sleutels van Cayenne modellen werden in 2025 80.886 maal aan klanten overhandigd, een daling van 21 procent, deels als gevolg van inhaaleffecten in het voorgaande jaar. De nieuwe, volledig elektrische Cayenne beleefde in november zijn wereldpremière en de eerste markten die het model aanbieden, beginnen vanaf dit voorjaar met de levering aan klanten. Hij wordt aangeboden naast de versies van de Cayenne met verbrandingsmotor en de plug-in hybride aandrijflijn.

Vooruitkijkend zegt Matthias Becker: “In 2026 hebben we een duidelijke focus; we willen vraag en aanbod beheren volgens onze ‘waarde boven volume’ strategie. Tegelijkertijd plannen we onze volumes voor 2026 realistisch, rekening houdend met de productie-uitfasering van de 718 en Macan modellen met verbrandingsmotor.” Tegelijkertijd investeert Porsche consequent in zijn drieledige aandrijflijnstrategie en blijft het ook in 2026 klanten inspireren met unieke sportwagens. Een belangrijk onderdeel is de uitbreiding van het maatwerkaanbod van het merk – via zowel het Exclusive Manufaktur als het Sonderwunsch programma. Hiermee speelt de onderneming in op de alsmaar verder groeiende vraag van klanten naar individualisering.



Porsche AGLeveringen

Januari – december 2024 2025 Verschil Wereldwijd 310.718 279.449 -10% Duitsland 35.858 29.968 -16% Noord-Amerika 86.541 86.229 0% China 56.887 41.938 -26% Europa (exclusiefDuitsland) 75.899 66.340 -13% Overzeese enopkomende markten 55.533 54.974 -1%