Happy Audi New Year 2026

Beste Lezers van AudiBlog wereldwijd,

Wij van AudiBlog wensen een ieder een goede gezondheid, veel geluk, en natuurlijk veel Audi plezier.
En natuurlijk gaan wij er weer voor in 2025! Met veel nieuwtjes , tests en informatie over Audi en Lamborghini, Porsche, Bentley, F1 Audi en Autosport.

Nieuw in 2026 vele e-tron (BEV), PHEV en benzine modellen;

Audi A2
Audi Q7
Audi A6 Allroad
Audi RS 5
Audi RS 6

Facelift;
Audi Q4
Audi A3


Ook in 2026 geldt, mochten jullie tips hebben of vragen:
Mail ze ons via reactie @ audiblog.nl

Bron: Audi

