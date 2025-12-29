Showroom: alle details van de Porsche 911 Turbo S

De Porsche 911 Turbo S is uniek in zijn soort dankzij zijn adembenemende prestaties en ongeëvenaarde zelfvertrouwen. De droom van een Porsche 911 – tot het uiterste gedreven.

Het vertrouwen om alles aan te kunnen

Topprestaties: De nieuwe 911 Turbo S biedt verhoogde prestaties, verbeterde aerodynamica en een geoptimaliseerd onderstel – voor een nog betere combinatie van circuitprestaties en dagelijks comfort. Het elektro-hydraulische Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) verbetert de wendbaarheid van de krachtigste productie 911 aller tijden en verhoogt tegelijkertijd de stabiliteit.

Een achterzijde die in het oog springt

Typisch turbo: Opvallende luchtopeningen in de opnieuw vormgegeven achterzijde benadrukken de breedte. De eindpijpen van het uitlaatsysteem in een voor de Turbo kenmerkend, nieuw geïnterpreteerd design onderstrepen de uitzonderlijke status van de Turbo S, net als de dynamische parelstructuur boven de achterlichtstrip. Ovale eindpijpsierstukken met een speciaal ontwerp zijn optioneel leverbaar.

Stijlvolle Turbo-look

Design: De Turbo-designstrategie is toegepast op de 911. Vele elementen, zoals het Porsche embleem en de typeaanduiding ‘Turbo S’ op de achterzijde, zijn uitgevoerd in Turbonite – de kleur die exclusief is voorbehouden aan Turbo-varianten – voor een onderscheidende uitstraling. Specifieke inlays aan de voor- en achterzijde, in de lamellen van de achterspoiler en in de zijruitlijsten accentueren de 911 als topmodel.

Perfect samenspel

Op jacht naar records: Geen enkel ander circuit stelt de rijdynamiek zo op de proef als de Nürburgring Nordschleife. Hier draait alles om het perfecte samenspel tussen aandrijving, onderstel en aerodynamica. Met een rondetijd van 7:03,92 minuten is de nieuwe 911 Turbo S 13 seconden sneller dan zijn voorganger, waarmee hij in een compleet andere klasse opereert.

Intelligente aerodynamica

Gestroomlijnd: Vier actieve aerodynamische elementen zijn intelligent met elkaar verbonden: de voorspoilerlip, de achtervleugel, de verticaal geplaatste koelluchtkleppen en de voordiffusor. Afhankelijk van de rijsituatie vermindert dit de luchtweerstand tot wel 10 procent ten opzichte van zijn voorganger. De intelligente rijdynamiek vermindert de opwaartse druk of minimaliseert de luchtweerstand, afhankelijk van de situatie.

Dynamische sprinter

Topscores: De 911 Turbo S Coupé sprint van 0 naar 100 km/u in 2,5 seconden. De auto bereikt vanuit stilstand de 200 km/u in 8,4 seconden, wat een verbetering is van 0,5 seconde. De topsnelheid bedraagt 322 km/u.

Een krachtige sound

Geluid: Het sportuitlaatsysteem met hoofddemper en titanium eindpijpsierstukken bepaalt de akoestiek. Interne aanpassingen aan de motor voegen een extra geluidscomponent toe, terwijl er tegelijkertijd wordt voldaan aan nog strengere voorschriften. De 3,6-liter boxermotor werkt met asymmetrische kleptiming, wat extra frequenties toevoegt aan het motorgeluid en de toon scherper maakt.

Innovatieve aandrijving

Twin-turbo T-Hybrid: De nieuw ontwikkelde, high-performance aandrijflijn levert een systeemvermogen van 523 kW (711 pk). Het maximale koppel van 800 Nm is beschikbaar over een extreem breed toerenbereik. In het hart ligt een nieuw ontwikkelde 3,6-liter zescilinder boxermotor. Uitgerust met de T-Hybrid-technologie biedt deze een vermogenstoename van 50 kW (61 pk) ten opzichte van zijn voorganger.

Volgende evolutiefase

Prestaties: De T-Hybrid-technologie maakte zijn debuut in de 911 Carrera GTS in 2024 en is aanzienlijk geoptimaliseerd voor de 911 Turbo S. Terwijl er in het T-Hybrid-systeem van de GTS slechts één elektrische uitlaatgasturbo (eTurbo) is geïntegreerd, beschikt de nieuwe 911 over twee exemplaren. Deze helpen de prestaties te verhogen en verbeteren de responsiviteit en wendbaarheid van de motor.

Deze tekst is voor het eerst gepubliceerd in Christophorus 416. Meer informatie over Christophorus is te vinden via de volgende link: https://christophorus.porsche.com/en.html