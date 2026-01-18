Audi levert 1,62 miljoen auto’s af in 2025 en boekt sterke resultaten in Nederland

223.000 volledig elektrische Audi’s, goed voor een stijging van 36%

Elektrische A6 e-tron en Q6 e-tron stuwen de vraag

Stevige groei voor Audi in ons land: +22%

Audi leverde in 2025 wereldwijd 1.623.551 auto’s af. De vraag naar volledig elektrische modellen nam daarbij duidelijk toe. Er werden meer dan 223.000 elektrische Audi’s afgeleverd (+36%), wat met name te danken is aan het succes van de A6 e-tron en Q6 e-tron. In Europa, Duitsland en in overzeese en opkomende markten presteerde Audi solide, terwijl een intensief concurrentieveld in China en het Amerikaanse importbeleid de totale groei drukten. In Nederland noteerde Audi een absoluut topjaar, met een plus van bijna 22%.

Het productoffensief van Audi vertaalt zich merkbaar door naar de markt. Vooral de nieuwe elektrische modellen stuwden de vraag naar Audi’s in 2025. De Audi A6 e-tron eindigde het jaar met 37.000 verkochte exemplaren wereldwijd en de Audi Q6 e-tron kwam uit op 84.000 auto’s.

Sterke EV-groei in Europa

In Europa (exclusief Duitsland) leverde Audi afgelopen jaar meer dan 464.000 auto’s af, waarmee het merk op het niveau van 2024 zit. De levering van elektrische auto’s steeg met ongeveer 40 procent tot zo’n 113.000 Audi’s. Op de thuismarkt Duitsland nam het aantal afgeleverde auto’s toe tot meer dan 206.000 (+4%), waarvan circa 41.000 volledig elektrische modellen (+89%). In Europa noteerde Audi recordleveringen in onder meer Polen en Denemarken.

In Noord-Amerika sloot Audi het jaar af met ruim 202.000 verkochte auto’s (-12%). De levering van elektrische auto’s steeg daar met circa 15 procent tot ongeveer 33.000 units, een nieuw record in de VS. Canada tekende voor recordvolumes met meer dan 37.000 auto’s (+11 procent). In China verkocht Audi zo’n 618.000 auto’s (-5%) en verkreeg daarmee een leidende positie binnen de kernconcurrenten.

Nederland: hoogste volume in 10 jaar

In ons land noteerde Audi in 2025 een meer dan uitstekend jaar met 16.917 geregistreerde auto’s, een verkooptoename van bijna 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee leverde het merk het hoogste volume af in de afgelopen tien jaar. Van ‘de Duitse drie’ groeide Audi in 2025 het hardst in zowel volume als marktaandeel (4,4%) ten opzichte van 2024. Tevens eindigde Audi hier met liefst vier modellen – de Q4 e-tron, A6 e-tron, Q6 e-tron en A3 – in de top tien van de premiummarkt, met een runner-up-positie voor de Audi Q4 e-tron in de lijst van bestverkochte premiummodellen.

Bron.Audi