Driver Experience in de elektrische Porsche Cayenne biedt nieuwe functionaliteiten

De Porsche Cayenne Electric maakt zijn debuut met een nieuw ontwikkelde Driver Experience met het Porsche Digital Interaction concept. Dit maakt een niveau van personalisatie mogelijk dat ongekend is voor een Porsche.

Het ontwerpproces van bedieningsconcepten voor nieuwe voertuigen is tegenwoordig complexer dan ooit, omdat de behoeften van klanten wereldwijd sterk uiteenlopen. Zo is sportief en grotendeels afleidingsvrij rijden in Europa veel belangrijker dan in Azië, waar fileverkeer onderdeel is van het dagelijks leven in de grote steden. Passagiers moeten de tijd die ze onderweg doorbrengen nuttig kunnen besteden, met functies die zijn afgestemd op hun persoonlijke wensen. De oplossing van Porsche is om het interieur te transformeren tot een ‘experience zone’. “Met Porsche Digital Interaction verbinden we intelligente software en geavanceerde hardware om een naadloze, gepersonaliseerde en verbonden rijbeleving te creëren” legt Sajjad Khan, lid van de Raad van Bestuur voor Car-IT, uit.

Conventionele dashboards kunnen niet aan deze uiteenlopende eisen voldoen. De oplossing: een symbiose van analoge bedieningselementen en een digitale cockpit. Waar enkele jaren geleden een handvol ronde instrumenten het directe gezichtsveld van de bestuurder bepaalden, beslaan geavanceerde cockpits, zoals in de Porsche Cayenne Electric, nu grote delen van het dashboard. Tot wel vier displays stellen de bestuurder en de bijrijder in staat om met de SUV te communiceren. Het was de verantwoordelijkheid van Ivo van Hulten, Director of Driver Experience, en zijn team om deze displays gebruiksvriendelijk te maken.

De belangrijkste focus lag op het ontwikkelen van een UX/UI-design dat de bediening intuïtiever en ergonomischer maakt, maar ook veiliger en comfortabeler. ‘UX’ staat voor user experience (gebruikerservaring) en ‘UI’ voor user interface (gebruikersomgeving). Een logisch gestructureerd UX/UI-concept heeft daarom niet alleen invloed op de bediening van het voertuig, maar kan ook impact hebben op de merkbeleving en klanttevredenheid.

Een balans tussen emotie en functie

“Het concept van de Porsche Macan Electric diende als basis voor het UX/UI-design” legt Van Hulten uit. “Ook bij de Porsche Cayenne was het doel om een goede balans te vinden tussen emotie en functie, zonder de focus op Porsche te verliezen. Onze modellen worden ontwikkeld met de bestuurder in gedachten. Het bedienen van voertuigfuncties mag hen indien enigszins mogelijk niet afleiden.” Dat is wat Porsche de ‘Driver Experience’ noemt. De bestuurder is het middelpunt van de activiteit, waarbij elke aanraking en elke noodzakelijke actie is ontworpen om het comfort te verhogen en de rijtaak te ondersteunen. Gezien het grote aantal functies dat beschikbaar is in de Porsche Cayenne Electric, is dat een enorme opgave.

Bovendien zal het aanbod aan functies gedurende de levensduur van het voertuig blijven groeien, aangezien de Porsche Cayenne in het digitale tijdperk kan worden geüpdatet. Nieuwe functies kunnen over-the-air (OTA) worden gedownload, wat vergelijkbaar werkt met een smartphone. Installeer eenvoudig een update voor directe toegang tot nieuwe mogelijkheden.

AI-ondersteunde spraakherkenning

Wat dit voor de bestuurder betekent, kan het best worden uitgelegd aan de hand van de Porsche Voice Pilot. “De AI-ondersteunde Voice Pilot is gebaseerd op krachtige large language models (LLM)” zegt Sajjad Khan. “Dit maakt het een echte gesprekspartner die niet alleen begrijpt wat gezegd wordt, maar ook wat er bedoeld wordt.”

Complexe, samenhangende vragen zijn daardoor geen probleem meer voor de nieuwe spraakassistent. “Wat is het beste restaurant in Stuttgart? Welk gerecht wordt het meest aanbevolen? Waar kan ik parkeren?” Als specifieke vragen zoals deze tijdens het rijden opkomen, herkent de Voice Pilot natuurlijke taal en kan hij helpen. Een online update kan worden uitgevoerd via het App Center van het voertuig, waardoor het nieuwe functionaliteiten krijgt. In de toekomst zal voornamelijk software, en niet alleen hardware, de reikwijdte van de functies bepalen.

Ook de handmatige bediening is uiterst eenvoudig. Het designteam is erin geslaagd de centrale invoerunit naadloos in het dashboard te integreren in de vorm van het Flow Display. Dit curved OLED-design loopt vloeiend over in de middenconsole en maakt zo een buitengewone bedieningslogica mogelijk. Een nieuw ontwikkelde polssteun vereenvoudigt de bediening. Hiermee kan de bestuurder de digitale en analoge elementen ergonomisch bedienen – zelfs in dynamische rijsituaties.

Intuïtieve bediening van de belangrijkste functies

Samen met nog eens drie monitoren vormt het Flow Display de grootste digitale gebruikersinterface in een Porsche. Direct voor de bestuurder toont een volledig digitaal 14,25 inch OLED-instrumentenpaneel informatie over snelheid, navigatie, assistentiesystemen en infotainment. Hier kan ook gekozen worden voor een nieuwe weergave, het ‘Signature Screen’, dat sterk lijkt op de traditionele ronde instrumenten die kenmerkend waren voor het tijdperk van de luchtgekoelde Porsche modellen.

Het optionele 14,9 inch bijrijdersdisplay biedt entertainment, app-bediening en videostreaming, zelfs tijdens de rit, zonder de bestuurder af te leiden. De Porsche Cayenne Electric biedt optioneel ook een head-up display met augmented reality-technologie. Met een virtuele grootte van 87 inch toont het de weg ongeveer 10 meter voor het voertuig en integreert het, indien nodig, virtuele bestuurdersassistentie en navigatiecontent in het werkelijke zichtveld.

Daarnaast maken configureerbare widgets in het onderste deel van het Flow Display een intuïtieve bediening van de belangrijkste functies mogelijk. Het kleurenschema van alle digitale oppervlakken in het interieur kan worden aangepast met de Themes-app. Er is keuze uit vijf kleurenschema’s en themawerelden, die allemaal het uiterlijk van het Flow Display, het instrumentenpaneel, andere displays en de sfeerverlichting wijzigen, waardoor de digitale gebruikersinterface verandert in een personaliseerbaar designelement.

De Digital Key van de Porsche Cayenne Electric kan smartphones en smartwatches veranderen in deuropeners. Met behulp van ultra-wideband (UWB) radiotechnologie kan de Porsche Cayenne mobiele telefoons of horloges herkennen en automatisch de deuren ontgrendelen of vergrendelen wanneer u nadert of wegloopt. De Porsche Digital Key kan eenvoudig worden gedeeld met Apple of Android gebruikers via sms of AirDrop en worden gebruikt met Apple Wallet of Google Wallet. Er zijn tot zeven extra gebruikers mogelijk. Aan individuele gebruikers kunnen ook verschillende rechten worden toegewezen, waardoor de functies van de Porsche Cayenne voor bepaalde gebruikers worden beperkt, zoals het ontgrendelen van de bagageruimte en het openen van de motorkap.

Ontworpen om aangeraakt te worden

Ondanks alle focus op digitalisering heeft Porsche elegantie nooit uit het oog verloren. Terwijl het opvallende Flow Display een uiterst soepele bediening biedt, zijn analoge of capacitieve bedieningselementen behouden voor de meest gebruikte functies. Toetsen aan de buitenrand van het combidisplay, op de spaken van het stuurwiel en onder het Flow Display bieden gemakkelijke en directe toegang tot radio-, telefoon- en klimaatfuncties. Ook de verlichting, de Porsche Electric Sport Sound (PESS) en de parkeerassistentiefuncties kunnen hiermee worden bediend. Daarnaast zijn er twee vrij configureerbare toetsen. Ook deze dragen bij aan de Driver Experience. Maximaal gebruiksgemak met minimale afleiding voor de bestuurder gaat hand in hand met buitengewone innovatie en state-of-the-art design. “Omdat de bestuurder centraal staat in alles wat we doen” aldus Sajjad Khan.