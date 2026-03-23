Zoeken

Van hoogvoltaccu tot complete auto: Een kijkje in de productie van de Porsche Cayenne Electric

De Porsche Cayenne Electric stelt in veel opzichten nieuwe normen. Zo is de topversie – de Cayenne Turbo – met een vermogen tot 850 kW (1.156 pk) het krachtigste productiemodel ooit van Porsche. Daarbij heeft de nieuwe generatie het grootste schermoppervlak tot dusver in een Porsche en niet eerder was de Cayenne zo uitgebreid te personaliseren. 

Ook op het gebied van productie is de Cayenne Electric vernieuwend en gebruikt Porsche accumodules die volledig in eigen huis zijn ontwikkeld en geproduceerd. Tijd voor een kijkje achter de schermen in Slowakije, bij zowel de productie van de batterijmodules in Horná Streda als de productie van de auto zelf in Bratislava.

“Met de Cayenne Electric vertalen we het DNA van Porsche door naar de toekomst, via onze zelf ontwikkelde accumodules, de hoogste productiekwaliteit en een productielijn die verbrandingsmotoren, hybridesystemen en elektrische aandrijflijnen naadloos combineert”, aldus Albrecht Reimold, lid van de Raad van Bestuur voor Productie en Logistiek bij Porsche AG. “Dit geeft ons de flexibiliteit die we nodig hebben om op betrouwbare wijze de hoogste kwaliteit en geavanceerde technologie te leveren, én te voldoen aan individuele klanteneisen.”

Batterij-expertise 

Samen met Porsche Werkzeugbau GmbH heeft Porsche in Horná Streda de Porsche Smart Battery Shop opgezet, een ultramoderne productielocatie voor de volgende generatie batterijmodules. De nauwe integratie met Porsche Werkzeugbau was een belangrijke factor in het succes van het project, waarbij de expertise van de prototypeproductie naadloos werd overgedragen op de serieproductie.

De batterijmodules worden gemaakt onder strenge kwaliteitscontrolemaatregelen in een nauwgezet gecoördineerd proces dat bestaat uit celvoorbereiding, stapelen, laserlassen, het aanbrengen van schuim, de integratie van koelplaten en tests aan het einde van de lijn.

“Dit volledige proces van start tot eindproduct geeft Porsche controle over de kwaliteit, precisie en schaalbaarheid van een technologie in belangrijke mate bepalend gaat zijn voor onze toekomst”, verklaart Markus Kreutel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche Werkzeugbau GmbH.

Eén fabriek, drie aandrijflijnen

De Cayenne Electric wordt in Bratislava geproduceerd, op dezelfde lijn als de modellen met verbrandingsmotor en hybride aandrijfsystemen. Door deze flexibele productie kan Porsche snel reageren op veranderingen in de vraag. Deze multi-merkenlocatie van de Volkswagen Groep is speciaal uitgebreid voor de productie van de elektrische SUV. 

De kern van de renovatiemaatregelen wordt gevormd door een nieuwe ‘platformhal’, dé plek waar elke nieuwe Cayenne Electric wordt geboren. Hier wordt het skateboard-achtige chassis gebouwd en in de daaropvolgende productiestappen vervolgens voorzien van de zijpanelen, het dak, de deuren, de motorkap en de achterklep. Deze carrosseriepanelen komen uit de perserij. Met een bijna volledig geautomatiseerde perslijn is dit één van de modernste perserijen in Europa.

Bron: Porsche

Geef een reactie

Het laatste nieuws

