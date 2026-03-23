GP Elite kondigt de verlenging aan van het partnerschap met Vanquish Yachts, toonaangevend Nederlands high-performance jachtmerk. De twee onafhankelijke merken staan beide bekend om het verleggen van grenzen, en delen een passie voor precisie, kracht en onderscheidend design—op het water én op het circuit.

Om het nieuwe seizoen af te trappen, presenteert Team GP Elite vandaag zijn 2026 rijdersline-up en liveries op de Vanquish-werf in Marknesse. Daarmee wordt de nauwe band tussen de werelden van racing en yachting verder benadrukt.

Gedurende het raceseizoen zal Vanquish-branding zichtbaar aanwezig zijn op de Porsche Cup-auto’s, teamkleding en trailers van GP Elite, binnen de Porsche Mobil 1 Supercup en Porsche Carrera Cup Deutschland. Zo bereikt het merk een internationaal publiek van liefhebbers die prestaties, controle en karakteristiek design waarderen—waarden die zowel Vanquish als GP Elite typeren.

Een van de hoogtepunten van dit jaar vindt plaats tijdens de Grand Prix van Monaco 2026, waar gasten de kans krijgen om Vanquish-jachten van dichtbij te ervaren in het hart van de haven. De aanwezigheid van Vanquish te midden van de racesfeer onderstreept het karakter van het merk: wendbaar, stijlvol en gebouwd voor pure beleving.

Daarnaast organiseren Vanquish en GP Elite later dit jaar een exclusief ‘Racing on the Water’-event voor toprelaties, waarbij de snelheid en precisie van het circuit worden vertaald naar een dynamische maritieme omgeving.

“De samenwerking met GP Elite draait niet alleen om zichtbaarheid,” zegt Frank Spikker, CEO van Vanquish Yachts. “Het gaat om de verbinding met een team dat onze aandacht voor detail, onze technische toewijding en onze gedrevenheid voor performance deelt. We kijken ernaar uit om samen opnieuw een seizoen vol ambitie en innovatie te beleven.”



Marc Schipper, oprichter van GP Elite, vult aan: “We zijn enthousiast om onze samenwerking met Vanquish Yachts in 2026 voort te zetten. Dit partnerschap gaat verder dan een logo op de auto—wanneer twee onafhankelijke teams met dezelfde visie samenwerken, ontstaan er nieuwe kansen, betere prestaties en worden dromen werkelijkheid.”

Over Vanquish

Vanquish Yachts is een toonaangevend Nederlands luxe jachtmerk dat high-performance, handgemaakte jachten bouwt voor eigenaren met lef. Sinds 2012 herdefinieert Vanquish dagjachten, weekenders en tenders met een collectie van 40 tot 115 ft. Elk Vanquish-jacht wordt in Marknesse (Nederland) gebouwd met oog voor elk detail, gedurfd innovatief design en geavanceerde techniek voor topklasse snelheid, comfort en controle op het water. Volledig personaliseerbaar en onmiskenbaar uniek: Vanquish biedt eigenaren hun persoonlijke versie van buitengewoon varen.

www.vanquish-yachts.com

Over GP Elite

GP Elite staat voor ultiem genieten van auto’s en autosport in de breedste zin. Vanuit een passie voor performance, ontwikkeling en beleving begeleidt GP Elite rijders stap voor stap in hun groei, van eerste circuitervaring tot hoog niveau in de autosport. Plezier, veiligheid en kwaliteit vormen daarbij altijd de basis.

Met perfect geprepareerde auto’s, professionele begeleiding en een gedegen opbouw van trainingen heeft GP Elite een eigen ontwikkeltraject neergezet: de Autosportladder. Binnen dit traject leren deelnemers niet alleen sneller rijden, maar vooral beter begrijpen wat er nodig is om een completere en zelfverzekerdere rijder te worden.



Voor rijders met competitieve ambities biedt GP Elite daarnaast een duidelijk vervolg richting de racerij. Vanuit trainingen en trackdays kunnen talentvolle en gemotiveerde rijders doorgroeien naar competitief racen binnen verschillende Porsche Cup-klassen, waaronder nationale en internationale Porsche one-make series. Daarmee slaat GP Elite de brug tussen sportief rijden, intensieve ontwikkeling en racen op professioneel niveau.

www.gp-elite.nl