Audi-coureur Robin Frijns optimistisch voor Formule E-race Santiago

Komende zaterdag vindt in de Chileense hoofdstad Santiago de derde race van het FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 plaats. De beide Audi-fabriekscoureurs Daniel Abt en Lucas di Grassi, uitkomend voor het team Audi Sport ABT Schaeffler, streven naar een podiumplaats. Ook de Nederlandse Audi-fabrieksrijder Robin Frijns, die uitkomt voor het team van Envision Virgin Racing, kijkt met optimisme uit naar de komende wedstrijd.

De Formule E-race in Santiago is de derde wedstrijd van het in totaal 14 races tellende seizoen 2019-2020. Net als vorig jaar wordt er gereden op het 2,287 kilometer lange circuit in het Parque O’Higgins ten zuiden van het stadscentrum van Santiago. Ten opzichte van het vorige seizoen heeft het stratencircuit de nodige wijzigingen ondergaan.

Vooral het weer in Santiago maakt het voor de rijders en teamleden zwaar. Vorig jaar was het op de racedag 37 graden, de hoogste temperatuur die tot nu toe tijdens een Formule E-race gemeten werd. Ook voor deze week stijgt het kwik naar verwachting boven de 30 graden uit.

Competitief

De Nederlandse Audi-coureur Robin Frijns, die samen met de Brit Sam Bird uitkomt voor het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing, is optimistisch over zijn kansen in Chili: “Ik heb er wel een goed gevoel over, al wordt het daar natuurlijk wel erg warm. Vorig jaar reden we er een goede wedstrijd: Sam heeft de race gewonnen. Ik zat toen in groep 1 in de kwalificatie, na een goed weekend bij de seizoenstart, en dan heb je in de kwalificatie altijd wel een groot nadeel, zeker in Santiago. Ik kwalificeerde me toen als 15e, maar ik kon me opwerken naar de vijfde plaats. Ook was onze auto er erg snel, dus ik verwacht dat we er wel weer goed bij kunnen zitten, zoals we ook in Riyad al competitief waren. In de kwalificatie zit ik nu in groep 2, wat een voordeel is. Hopelijk kan ik daarvan profiteren!”

Frijns en Bird staan namens Envision Virgin Racing na het eerste raceweekend met twee wedstrijden op de tweede plaats in het teamkampioenschap. Bird, winnaar van de eerste wedstrijd van het seizoen, bezet momenteel de derde plek in de tussenstand. Robin Frijns staat achtste.

Ook de beide coureurs van het fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler hebben goede herinneringen aan Santiago: Daniel Abt behaalde er vorig jaar met een derde plek zijn eerste podiumplaats van het seizoen, terwijl teamgenoot Lucas di Grassi er in de Super Pole met een halve seconde voorsprong verreweg de snelste was. “Vorig jaar waren we erg sterk, maar nu is de uitgangspositie anders”, zegt teambaas Allan McNish. “De lay-out van de baan is gewijzigd en ondanks alle simulaties weten we pas na de eerste vrije training wat dat precies betekent.”

De race in Santiago start op zaterdag 18 januari om 16.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd) en is live te zien via Eurosport en Ziggo (Sport Racing).