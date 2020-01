Twee extra cilinders voor nieuwe Porsche 718 GTS-modellen

Porsche voegt twee extra sportieve modellen toe aan zijn middenmotorserie: de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0. Beide tweezitters worden aangedreven door dezelfde atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor die Porsche ook gebruikt in de topversies, de 718 Cayman GT4 en de 718 Spyder. In de GTS-modellen levert het blok 294 kW/400 pk, 35 pk meer dan de 2,5-liter viercilinder boxermotor in de uitgaande 718 GTS-modellen. In combinatie met de handgeschakelde 6-versnellingsbak en het sportuitlaatsysteem zorgt de nieuwe krachtbron voor een uitzonderlijke vermogensafgifte en een enerverende rijsensatie.

De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 sprinten in 4,5 seconden naar 100 km/u; de topsnelheid bedraagt 293 km/u. Dankzij het standaard Porsche Active Suspension Management (PASM), een 20 millimeter lager sportonderstel en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel achter bereikt de nieuwe generatie 718 GTS een opmerkelijke balans tussen dynamische handling en alledaags comfort. Het standaard Sport Chrono Pakket met verbeterde Porsche Track Precision app benadrukt het sportieve karakter van de sportwagens met middenmotor. De nieuwe 718 GTS 4.0-modellen springen in het oog door hun design. In goede GTS-traditie zijn zwarte contrasterende designelementen en een donker alcantara-interieur typische ingrediënten van de nieuwe modellen.

Net als bij de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder wordt de krachtige 4,0-liter boxermotor gekenmerkt door uitzonderlijke efficiëntie. Adaptieve cilinderuitschakeling die bij lage belasting afwisselend een van de twee cilinderbanken uitschakelt, directe brandstofinspuiting met piëzo-injectoren en een variabel inlaatsysteem dragen daaraan bij. De nieuwe GTS-motor maakt ook indruk met zijn vermogensreserves en zijn onmiddellijke reactie op het gaspedaal. Hij draait moeiteloos 7.800 tpm. In combinatie met het standaard sportuitlaatsysteem met dynamische klepregeling wordt de kenmerkende sound van de zescilinder boxermotor nog extra versterkt. De 718 GTS 4.0-modellen hebben het sportuitlaatsysteem met de centraal geplaatste zwarte uitlaatpijpen van de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder. Door het bijzondere ontwerp van het uitlaatsysteem is ruimte gecreëerd voor een contrasterend zwarte onderplaat die speciaal is ontwikkeld voor de GTS-modellen.

Zijn strakke rijgedrag, wendbaarheid en responsieve bochtenkarakter zijn terug te voeren op het doorontwikkelde onderstel. Hoewel motor, onderstel, remmen en aerodynamica van de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 volledig zijn afgestemd op maximale prestaties, zijn deze sportauto’s ook goed inzetbaar voor dagelijks gebruik. Het Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel maakt deel uit van de standaarduitrusting. Dit wordt gecombineerd met een chassis dat standaard met 20 millimeter is verlaagd. Het zonder meerprijs optionele PASM onderstel verlaagt de auto met maar 10 millimeter in plaats van 20 millimeter. Ook standaard zijn prestatiegerichte componenten als Porsche Stability Management (PSM) met afzonderlijk selecteerbare PSM Sport-modus, het Sport Chrono Pakket inclusief de verbeterde Porsche Track Precision app, Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) en Porsche Torque Vectoring (PTV) met mechanisch sperdifferentieel achter.

De middenmotor-sportwagens zijn uitgerust met 20 inch lichtmetalen wielen in zijdeglans zwart met high-performance banden (235/35 ZR 20 vóór, 265/35 ZR 20 achter). Door de spaken van de wielen is het verbeterde remsysteem te zien, dat voorzien is van ruim bemeten geperforeerde remschijven met rode remklauwen. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) is als optie leverbaar. Donkere, contrasterende details weerspiegelen de sportieve status van de GTS-versies en komen terug op de spoilerlip, de volledig zwarte luchtinlaat van de Sport Design-voorbumper, de mistlampen voor, de achterlichen en de onderzijde van de achterbumper die speciaal voor de GTS is ontworpen.

In het interieur creëert het donkere alcantara een sportief-elegante ambiance. Alcantara is gebruikt voor de middenbanen van de Sportstoelen Plus die de GTS-versies standaard hebben. Maar ook de stuurwielrand, armsteun op de middenconsole, versnellingspook en de armsteunen in de portieren zijn bekleed met alcantara, net als de hemel en de A-stijlen in de 718 Cayman GTS 4.0. Het optionele GTS-interieurpakket voegt nog een kleur toe, te weten karmijnrood of krijt. De accentkleur komt terug in de toerenteller, veiligheidsgordels, alle decoratieve stiksels, het geborduurde GTS-embleem in de hoofdsteunen en de Porsche-letters op de vloermatten. De sierlijsten op portieren, dashboard en middenconsole zijn bij het GTS-interieurpakket van carbon. Porsche levert de 718 GTS 4.0-modellen standaard met Porsche Communication Management (PCM) met een 7 inch touchscreen met hoge resolutie en het Sport Chrono Pakket. Een online navigatiemodule met realtime verkeersinformatie, spraakbesturing en Porsche Connect zijn beschikbaar als opties, net als het BOSE Surround Sound System en het Burmester High-End Surround Sound System.

De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 zijn per direct te bestellen en staan vanaf eind maart bij de Nederlandse Porsche Centra. De 718 Cayman GTS 4.0 heeft een consumentenadviesprijs van € 137.200, de 718 Boxster GTS 4.0 kost € 139.300.