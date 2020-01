Audi sluit 2019 af met een ruime plus

Verkooptoename in belangrijkste markten, nieuw record in China

Succes Audi e-tron: 25% Nederlandse Audi-verkopen was elektrisch

Audi heeft het jaar 2019 positief afgesloten met 1.845.550 verkochte auto’s, een toename van 1,8 procent. In Nederland kende Audi eveneens een uitstekend jaar, met een verkoopstijging van 14 procent. Dankzij het succes van de e-tron was liefst een kwart van de totale Nederlandse Audi-verkopen elektrisch.

“Na een roerige eerste helft van het jaar hebben we de tweede helft van 2019 succesvol afgerond,” aldus Hildegard Wortmann, lid van de Raad van Bestuur voor Sales & Marketing bij Audi AG. “In 2019 hebben we het potentieel van ons merk en ons portfolio van jonge modellen duidelijk onderstreept. Hoewel de eisen die aan ons worden gesteld in 2020 hoog zullen blijven, zetten we koers naar een verdere groei.”

e-tron mondiaal marktleider

Audi wist de verkopen in het segment van de grote SUV’s in 2019 met bijna 50 procent te vergroten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat resultaat is vooral te danken aan het succes van de Audi e-tron en Audi Q8, ondanks dat ze in de belangrijkste afzetmarkten pas sinds kort te koop zijn. Het eerste volledig elektrische serieproductiemodel van Audi werd in maart in Europa gelanceerd, kwam in de vroege zomer naar Noord-Amerika en is sinds november beschikbaar in China. Binnen het segment van elektrische SUV’s is de Audi e-tron marktleider in Duitsland, Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk.

In China verkocht Audi vorig jaar meer auto’s dan ooit tevoren. De 690.083 Audi’s markeren daar een stijging van 4,1 procent. Ook in de VS leverde Audi in 2019 opnieuw een groot aantal auto’s af. Het jaar werd afgesloten op het niveau van 2018 met ruim 224.000 nieuwe Audi’s. In Europa boekte het merk een plus van 3,5 procent (769.650 auto’s), waarvan de Duitse thuismarkt 271.613 auto’s (+4,3%) voor zijn rekening nam.

Audi elektrificeert (in) Nederland

Ook in Nederland boekte Audi mooie resultaten. Bijna 16.000 nieuwe Audi’s waren goed voor een stijging van 14% vergeleken met 2018. Een belangrijk deel daarvan kwam voor rekening van de Audi e-tron, die met liefst 4.000 exemplaren een kwart van de Nederlandse Audi-verkopen voor zijn rekening nam en de elektrificatie van Audi vaste vorm gaf. Een trend die in 2020 wordt voortgezet met de introductie van onder andere de e-tron Sportback. Aangevuld met een volledige serie plug-in hybrid-varianten van de A3, Q5, A6, A7 Sportback, Q7 en A8, alle met een uitgebalanceerde combinatie van performance, lage CO2-waarden en een concurrerende prijsstelling.

Met de groeiende populariteit van de Audi A1 (+11%) en Q3 (+100%) in het achterhoofd en de lancering van de e-tron Sportback en nieuwe A3 in 2020, beschikt Audi dit jaar over het jongste productportfolio ooit en zijn de verwachtingen voor 2020 hooggespannen.