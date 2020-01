Onfortuinlijke race voor TAG Heuer Porsche Formule E-team in Chili

Na de sterke podiumfinish bij de seizoensstart in Diriyah (Saoedi-Arabië) is het TAG Heuer Porsche Formule E-team er bij de derde race van het seizoen in het ABB FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 in Santiago (Chili) niet in geslaagd om opnieuw een topresultaat te behalen. Neel Jani (CH) moest de race met zijn #18 Porsche 99X Electric al na enkele ronden staken. André Lotterer (D) kwam tijdens de Santiago E-Prix met zijn #36 Porsche 99X Electric op de 22eplaats over de eindstreep, maar werd naderhand vanwege het overschrijden van de maximaal beschikbare hoeveelheid energie gediskwalificeerd. De overwinning ging naar Maximilian Günther (D, BMW i Andretti Motorsport) voor António Félix da Costa (PT, DS Techeetah) en Mitch Evans (NZ, Jaguar Racing).

Jani startte vanaf de twaalfde plaats en raakte al in de eerste ronde buiten zijn eigen schuld verwikkeld in een raceongeval, waarna hij naar de pits moest. Hij keerde weliswaar nog eenmaal terug op het 2,287 kilometer lange stratencircuit, maar de beschadiging aan zijn auto was te groot, zodat hij de race voortijdig moest beëindigen. Ook Lotterer, die in de kwalificatie de 14eplaats behaald had, raakte betrokken bij een incident en moest na enkele ronden voor reparatie naar de pits. Hij kon de race voortzetten om waardevolle kilometers te maken.

In het rijdersklassement heeft André Lotterer de negende plaats in handen, Neel Jani staat momenteel op de 23epositie. Het TAG Heuer Porsche Formule E-team neemt na drie races de negende plaats in het teamklassement in. De vierde wedstrijd van het ABB FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 wordt op 15 februari 2020 in Mexico Stad verreden.

Quotes na de Santiago E-Prix:

Amiel Lindesay (teamleiding Formule E): “Dit was een van die lastige Formule E-races met de nodige incidenten. Helaas werden ook onze twee auto’s in de beginfase zo sterk beschadigd dat we eerst moesten stoppen. Dankzij het uitstekende werk van onze monteurs kon André de race hervatten. Het was voor ons een ongelukkige dag, maar ook zulke momenten horen er in de autosport bij. Ondanks het resultaat kunnen we ook positieve zaken meenemen, want de snelheid zat erin. In Mexico vallen we weer aan.”

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18): “We hadden in ieder geval het potentieel om in de punten te rijden. Aan het eind van de eerste ronde werd ik echter bij het insturen geraakt door een andere auto en daardoor tegen de auto naast me gedrukt. Daarbij brak de voorwielophanging aan mijn auto. Nu kijken we vooruit. Als we tot aan de volgende race hard blijven werken, zouden we opnieuw goede kansen moeten hebben om vooraan mee te rijden. Ondanks het resultaat ben ik nog steeds positief gestemd. Ik kwam slechts 0,15 seconde tekort voor de Super Pole. Hierop willen we in Mexico voortbouwen.”

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36): “Helaas was de race voor Neel en mij na aanrijdingen al vroeg ten einde. Jammer genoeg hoort dat er in de Formule E af en toe bij. Als je vanaf de 14estartplaats de race begint, kan het in het middenveld af en toe behoorlijk door elkaar raken. Het was belangrijk dat we de auto hebben kunnen repareren en nog een keer de baan op gegaan zijn. Daardoor konden we meer kilometers maken en dingen leren, om bij de volgende race opnieuw een stap naar voren te kunnen maken.”