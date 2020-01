Het creatieve brein

Of hij nu schildert, piano speelt of aan een racemotor werkt, het repertoire van Hans Mezger bestaat uit vele briljante composities.

Vraag een kenner wie de grootste technicus uit de racehistorie is en de kans is groot dat het antwoord Hans Mezger luidt. Dit is de man die de luchtgekoelde zescilinder boxer van de Porsche 911 bouwde en leiding gaf aan de ontwikkeling van de 917. Als iemand een indrukwekkende staat van dienst heeft, dan is dat Hans Mezger wel.

Als jongste van vijf kinderen, werd Hans Mezger op 18 november 1929 geboren in een dorpje bij Stuttgart. In de herberg van zijn ouders, groeide Hans op met kunst en cultuur. “We hielden ons allemaal bezig met schilderen en muziek”, vertelt Mezger. Al op jonge leeftijd raakte Hans in de ban van vliegtuigen, en mocht af en toe mee met een paar zweefvliegers uit de buurt. “Ik wilde zo graag zelf leren vliegen, maar was daar nog veel te jong voor”, weet Hans nog goed.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkwam Mezger met een vervalst medisch rapport op het nippertje aan de dienstplicht. Na de oorlog werd de Duitse luchtvaartindustrie door de geallieerden voor jaren aan banden gelegd, waardoor een loopbaan in deze branche er voor Hans niet meer in zat. “Daarom ben werktuigbouwkunde gaan studeren.”

In 1956 behaalde hij zijn diploma. “Ik kreeg meteen 28 banen aangeboden”, vertelt Mezger. “Maar het liefste wilde ik bij Porsche aan de slag. Ik schreef een sollicitatiebrief, mocht op gesprek komen, en kreeg een baan op de tractorfabriek. Mijn doel was om uiteindelijk voor de raceafdeling te gaan werken.”

Mezgers carrière kwam vervolgens in een stroomversnelling. Eerst deed hij ervaring op met de Fuhrmann-motor, vervolgens bedacht hij een formule voor het berekenen van nokprofielen en in 1960 raakte hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 804 Formule 1-racer met 1,5-liter achtcilinder Type 753-motor. “Porsche was toen nog zo klein, dat iedereen aan verschillende projecten werkte.”

Wat volgde was de wereldberoemde ‘Mezger-motor’ van de 901 en 911, en in 1965 werd Hans gepromoveerd tot hoofd van de raceafdeling. Een roerige tijd. “Soms werkten we dag en nacht door”, vertelt Mezger. “Zo bouwden we de zogenaamde Ollon-Villars-Spyder in slechts 24 dagen.” Met zijn buizenchassis en glasvezel body vormde deze auto de basis van een nieuwe generatie racewagens, met de Porsche 917 als hoogtepunt.

Dankzij de 917 kon Porsche eindelijk meedingen naar de zege op Le Mans. Hans Mezger had de ontwikkeling van het chassis en de twaalfcilinder geleid. In 1970 en 1971 domineerde de 917 niet alleen op Le Mans, maar won Porsche ook het wereldkampioenschap. In 1972 en 1973 waren de 917/10 en 917/30 in de CanAm-serie niet te kloppen. De turbo die Mezger en zijn team voor deze auto’s hadden ontwikkeld, zou later in de 911 Turbo worden toegepast.

Er volgden tal van overwinningen: op Le Mans, in het WK voor Sportscars en in de Amerikaanse Indy-serie. Maar het meest toonaangevende project dat Mezger leidde, was de ontwikkeling van een Formule 1-motor voor het McLaren-team van Ron Dennis. Met zijn blokhoek van 80 graden, leverde de 1,5-liter V6 in racetrim meer dan 1000 pk. In 1984 won Niki Lauda met deze auto het wereldkampioenschap, in 1985 en 1986 werd Alain Prost tot kampioen gekroond. McLaren behaalde in 1984 en 1985 het wereldkampioenschap bij de constructeurs. “Een geweldig succes en de belangrijkste opdracht die Porsche voor een externe partij heeft uitgevoerd.” In 1993 ging Mezger met pensioen, maar hij is nog altijd zeer nauw betrokken bij zijn oude werkgever.