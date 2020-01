Porsche Formule E-team gaat gemotiveerd voor de punten in Chili

Na de succesvolle start van het seizoen in november met een tweede plaats op de Diriyah E-Prix (Saoedi-Arabië) door de Duitse Porsche-fabrieksrijder André Lotterer, reist het TAG Heuer Porsche Formule E-team vol vertrouwen naar Chili. Daar wordt de derde ronde van het FIA Formule E Kampioenschap 2019/2020 gereden. Het doel is om tijdens de Santiago E-Prix op 18 januari in de punten te rijden en nog meer waardevolle ervaring op te doen.

Neel Jani (Porsche-fabrieksrijder, # 18)

Hoe heb je je de afgelopen weken voorbereid op de Formule E-race in Santiago de Chile?

“Tijdens de twee races eind november in Saoedi-Arabië hebben het team en ik veel geleerd. Ik was niet blij met mijn weekend. De afgelopen weken hebben we intensief aan alle details gewerkt om te analyseren op welke gebieden er verbetering mogelijk was. De focus lag op de voertuiginstellingen en het energiebeheer. We hebben tijdens de winterstop ons uiterste best gedaan om verbeteringen door te voeren. Laten we nu in Chili kijken wat we hebben bereikt. Het behalen van punten is absoluut het doel.”

Wat is je eerste indruk van het circuit in Santiago?

“In de simulator bleek dat het parcours heel anders is dan Diriyah. Het is meer een klassiek Formule E-circuit met scherpe hoeken en haarspeldbochten, niet zo snel en met minder hoogteverschillen. Het parcours heeft een van de langste rechte stukken. Daar konden we een hoge topsnelheid bereiken in vergelijking met alle andere Formule E-circuits die op de kalender staan. Ook het asfalt is anders. We hebben de voertuigafstelling op het gripniveau van dat circuit afgesteld.”

André Lotterer (Porsche-fabrieksrijder, # 36)

Wat verwacht je van de race in Chili na je succesvolle start van het seizoen?

“Ik ben voorzichtig optimistisch over de race in Chili. We zijn het seizoen in Saoedi-Arabië goed begonnen, maar ik ben me er ook van bewust dat er nog ruimte is voor verbetering. Als nieuw Formule E-team moeten we nog veel leren. De pauze was erg goed voor ons omdat we tijd hadden om de vele gegevens te analyseren. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we ons in Chili weer zullen verbeteren. Het is moeilijk te voorspellen of we een vergelijkbare goede race zullen rijden als in Saoedi-Arabië. We moeten de kwalificatie zonder incidenten doorkomen, dan hebben we een goede kans om te scoren. Het potentieel is er zeker.”

Welke invloed heeft het parcours op de Porsche 99X Electric?

“De temperaturen in Santiago waren vorig jaar hoog. Dus de race was behoorlijk vermoeiend voor de rijders. De track is aangepast voor het huidige seizoen, de Porsche 99X Electric moet daardoor beter uit de verf komen.”

Amiel Lindesay (hoofd van formule E)

Heeft de succesvolle start in Saoedi-Arabië de doelstellingen voor het eerste Formule E-seizoen voor Porsche beïnvloed?

“We zagen tijdens de Diriyah E-Prix dat de Porsche 99X Electric voorop rijdt en competitief is. In de loop van het seizoen is het echter belangrijk om consistent te presteren in de kwalificatie en in elke race punten te scoren. Deze factoren zijn de sleutel tot succes geweest in de afgelopen Formule E-seizoenen. We zijn ervan overtuigd dat zowel de auto als het team er klaar voor zijn. Met de positieve start van het seizoen blijven onze doelen hetzelfde: we proberen het maximale uit elke race te halen.”

Wat zijn de verwachtingen voor de race in Chili?

“Na Saoedi-Arabië hadden we genoeg tijd om onze processen te evalueren en de efficiëntie op bepaalde gebieden te verbeteren. We zullen de kennis die we hieruit hebben opgedaan in de komende race in Chili doorvoeren. We willen voortbouwen op het succes van de Diriyah E-Prix. Top 10-posities en -punten zien we als een realistisch doel.”

Wetenswaardigheden over de Santiago E-Prix

Het format

De derde ronde in het zesde seizoen van het FIA Formula E Championship 2019/2020 vindt plaats in het centrum van de hoofdstad Santiago in het Parque O’Higgins. Op de dag voor de race (17 januari) is er een korte functietest (shakedown). Op de dag van de race (18 januari) staan ​​twee vrije trainingen op het programma. De eerste duurt 45 minuten, de tweede een half uur. De kwalificatie levert vier groepen van elk zes coureurs op.

André Lotterer begint als zesde in groep 1 en Neel Jani als 21e in groep 4. De coureurs hebben elk zes minuten om de beste ronde te rijden. De snelste zes rijders van iedere groep kwalificeren zich vervolgens voor de 20-minuten Super Pole. Daar wordt bepaald wie de race start vanaf de eerste, tweede en derde startrij. De race duurt 45 minuten plus één ronde.

Het parcours

Het 2.287 kilometer lange stratencircuit in Santiago is een van de klassieke Formule E-circuits met smalle doorgangen, haarspeldbochten en in totaal elf bochten. Een lange bocht naar links (bocht 8) en een lange rechte lijn zijn opvallende kenmerken.