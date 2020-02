Audi en Robin Frijns starten met de Formule E in Afrika

Vijfde seizoensrace in Marrakesh

Daniel Abt weer fit na ongeval in Mexico

Robin Frijns: “Flinke puntenscore nodig”

Na optredens in het Midden-Oosten en Midden- en Zuid-Amerika komt het FIA ABB Formule E-kampioenschap nu in Afrika in actie. Aanstaande zaterdag rijden Audi Sport Abt Schaeffler met coureurs Daniel Abt en Lucas di Grassi en het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing met onze landgenoot Robin Frijns en Sam Bird in de vijfde seizoensrace in de Marokkaanse stad Marrakesh.

Goed nieuws: Daniel Abt is na zijn ongeval in Mexico weer geheel fit en klaar voor zijn volgende optreden met de Audi e-tron FE06. Tijdens de training in Mexico was hij door een softwareprobleem van de baan geraakt en moest hij voor de race voor controle naar het ziekenhuis. “Ik had grote plannen voor Mexico, een van mijn favoriete races, en dat probeer ik nu in Marrakesh in te halen”, aldus Abt.

Het circuit in Marrakesh is een mix van een permanente baan en gewone straten. Vorig jaar hadden de coureurs van het team Audi Sport Abt Schaeffler er een lastige race, maar eindigden in ieder geval nog in de top tien. Lucas di Grassi komt als vijfde in de tussenstand van het kampioenschap naar Marokko. Zijn achterstand op de klassementsleider bedraagt slechts 15 punten. “Mijn doel voor Marrakesh is een betere kwalificatie. Met een startplaats in de top tien is alles mogelijk”, zo zegt hij.

Het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing komt met de Nederlander Robin Frijns en de Brit Sam Bird in actie. Frijns kijkt uit naar het evenement: “Tot dusver was het geluk dit seizoen niet echt aan mijn kant. Dat is ongelooflijk frustrerend, maar je doet er niks aan. We kunnen alleen vooruit kijken. Voor het team was Marrakesh altijd een goed circuit en de beide podiumplaatsen van vorig jaar hier waren iets bijzonders. Zoiets proberen we dit jaar te herhalen. We hebben bij deze race een flinke puntenscore nodig om ervoor te zorgen dat we vooraan mee blijven strijden in het kampioenschap.”

De race in Marrakesh start op zaterdag om 16.00 uur lokale tijd. In ons land is de race live te zien via Eurosport en Ziggo Racing.