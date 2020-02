Hoe draagt Audi bij aan verduurzaming?

Tegenwoordig horen we steeds meer over duurzaamheid. Voor bedrijven is het dan ook een onderwerp dat erg belangrijk is. Zo ook in de autobranche, we horen namelijk constant nieuwe dingen over bijvoorbeeld elektrische auto’s. Net als veel andere automerken is ook Audi hier mee bezig. Er zijn dan ook een aantal mooie duurzame ontwikkelen op te merken als we kijken naar de dingen waar Audi mee bezig is. Hierdoor zijn er steeds meer mensen die elektrisch gaan rijden. Let wel op, je hebt dan natuurlijk een laadpaal nodig, alleen er zitten een hoop verschillen in laadpalen, voor meer informatie hierover kun je terecht bij Groenopladen.nl. Wij gaan hier iets dieper in op de duurzame ontwikkelingen van Audi.

Uniek concept om auto’s op te laden

Dat Audi goed zijn best aan het doen is op de batterijen, en deze zo efficiënt mogelijk aan het maken is, is wel duidelijk. Nu is Audi ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw concept, en met succes! Er is namelijk een soort mobiele laadcontainer ontwikkeld die je op verschillende locaties zou kunnen plaatsen. Ideaal natuurlijk, wat hierdoor is het op allerlei locaties mogelijk om je elektrische auto op te laden. Erg handig als je bijvoorbeeld een groot evenement hebt waar geen laadpalen zijn. De laadcontainers zijn ontwikkeld met behulp van de e-tron batterijen, hierdoor kunnen er ontzettend veel auto’s mee opgeladen worden. Al deze containers worden natuurlijk volgeladen met groene stroom, zodat de oplossing zo duurzaam mogelijk is.

Een vegan interieur

Het aantal mensen dat vegan is, is de laatste jaren ontzettend hard toegenomen. Maar tegenwoordig wordt het vegan concept ook gebruikt voor auto’s. Dit houdt, zoals de naam het al zegt, in dat er geen dierlijke materialen worden gebruikt bij het ontwikkelen van de auto. Zo gaat Audi in de e-tron bijvoorbeeld gebruik maken van kunstmatig leer en andere gerecyclede materialen. Deze ontwikkeling is nog volop aan de gang, dus waarschijnlijk gaan we hier de komende tijd nog veel meer van zien!

Digitaal verzegelen

Voordat een carrosserie gespoten kan worden, is het mogelijk om een laag aan te brengen. Dit wordt ook wel digitaal verzegelen genoemd, en wordt gedaan met een soort gel-achtig materiaal. Audi is hier volop mee bezig, hierdoor is er tijdens het spuiten van de auto minder materiaal nodig. Niet alleen zorgt dit voor extra bescherming. Het is ook nog eens goed voor de CO2 uitstoot omdat de auto een aantal kilo lichter is.