Porsche vol optimisme op jacht naar punten in Mexico City

Optimistisch en met een duidelijk doel voor ogen reist het TAG Heuer Porsche Formule E-team naar Mexico City voor de volgende ronde van het FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020. Bij de Mexico City E-Prix wil het team met de Porsche 99X Electric terugkeren naar de posities die punten opleveren. Het parcours omvat delen van het legendarische ‘Autódromo Hermanos Rodriguez’ en bevindt zich op een hoogte van 2.250 meter boven de zeespiegel. De E-Prix in Mexico City is daarmee de hoogst gelegen race op de kalender van de Formule E.

Vragen en antwoorden rondom de Mexico E-Prix

Neel Jani (Porsche-fabrieksrijder, #18)

In Santiago kwam je slechts 0,15 seconden tekort voor de Super-Pole. Lukt het je in Mexico om bij de eerste zes in de kwalificatie te eindigen?

“De kwalificatie in Santiago liet zien dat we het potentieel voor de Super-Pole hebben. Ik leer er met elke kwalificatie en elke race nog dingen bij. Natuurlijk wil ik in Mexico nog een stap zetten. Het zou mooi zijn als we met beide auto’s in de Super-Pole komen. Omdat de baan in vergelijking met andere Formule E-circuits meer grip biedt, zijn de omstandigheden in de vier kwalificatiegroepen vermoedelijk redelijk identiek, zodat de kansen gelijkwaardig zijn.”

Toen je LMP1 reed, racete je meerdere malen op het Autódromo Hermanos Rodriguez, zij het op het reguliere circuit. Wat is je indruk van het Formule E-parcours en welke doelen heb je voor de race?

“Er zijn in het Formule E-parcours maar twee bochten hetzelfde als het circuit waarop ik tot nu toe geracet heb. Het is niet echt een klassiek Formule E-circuit: er is meer grip en er zijn geen oneffenheden. Het circuit is zeer snel met lange rechte stukken en doordraaiende bochten, die een wezenlijke invloed op het energiemanagement hebben. Ook de temperatuur speelt een grote rol, want deze beïnvloedt het banden- en accumanagement. We zijn positief voor Mexico. De fans zijn er altijd zeer enthousiast en het is super om voor dit publiek te racen.”

André Lotterer (Porsche-fabrieksrijder, #36)

De lay-out van het Formule E-parcours is dit jaar sterk veranderd. Wat is er nieuw?

“Als geheel is de baan duidelijk sneller geworden. Twee passages zijn doorslaggevend: de eerste sector is volledig anders dan vorig jaar en in de laatste bocht is er geen chicane meer. Een zo lange rechterbocht vind je op geen enkel ander Formule E-circuit. Dat wordt spannend met de bandentemperatuur, vooral links achter. Het wordt interessant om te zien welk effect deze factor op het bandenmanagement heeft.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor de Mexico City E-Prix?

“Lastig om te zeggen wat ons in Mexico te wachten staat. We willen met beide auto’s punten scoren. Het circuit is voor iedereen min of meer nieuw, wat voor ons goed is. Daardoor hebben we geen nadeel ten opzichte van de andere teams. En het is een meer traditioneel circuit, waardoor het veld vermoedelijk dicht bij elkaar zit. Vanwege de lay-out moet je tijdens de race spaarzaam met de energieverdeling omgaan, wat een beslissende factor wordt. De Mexico E-Prix is altijd een gave race. De Mexicaanse fans zijn zeer enthousiast: als je door het stadion rijdt, kun je de toeschouwers op de tribunes horen. Dat maakt deze E-Prix bijzonder.”

Amiel Lindesay (hoofd inzet Formule E)

Wat heeft het team van de afgelopen E-Prixs in Diriyah en Santiago geleerd, wat voor de Mexico E-Prix van belang is?

“Wat we in Diriyah hebben geleerd, hebben we meegenomen naar Santiago, waar we beter voorbereid waren. Natuurlijk verliep de race daar niet zoals we hadden gehoopt. We hebben echter vooruitgang geboekt, wat ons positief stemt. Het is belangrijk dat we constant leren en onze positieve instelling vasthouden. De leercurve gaat nog steeds steil omhoog, niet alleen voor de komende E-Prix, maar voor alle resterende races. Het team is perfect voorbereid en wil bij de Mexico E-Prix weer aanvallen.”

Heeft het team een voordeel, omdat sommige passages bekend zijn vanuit de LMP1?

“Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden: nee. Formule E is niet te vergelijken met andere autosportklassen, zodat we ook niet kunnen profiteren van onze kennis uit de LMP1. Ook is de baan aangepast. De nieuwe lay-out, die duidelijk snellere bochten heeft en langer is in vergelijking met het afgelopen seizoen, bevalt ons. We kijken ernaar uit, met de beide Porsche 99X Electrics in Mexico in actie te komen.”

Wetenswaardigheden over de Mexico City E-Prix

Tijdschema

De vierde race van het FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 vindt in Mexico City plaats. Op de dag voor de race (14 februari) is er een korte functietest (shakedown). Op de racedag zelf (15 februari) zijn er twee vrije trainingen van respectievelijk 45 en 30 minuten. In de aansluitende kwalificatie zijn er vier groepen van elk zes rijders, ingedeeld op basis van de stand in het rijderskampioenschap. André Lotterer start als negende in de tussenstand in groep 2 en Neel Jani start als 23e in groep 4. Rijders hebbe zes minuten de tijd om hun persoonlijke snelste tijd neer te zetten. De snelste zes rijders uit alle groepen kwalificeren zich voor de 20 minuten durende Super-Pole-sessie. Hierin wordt de volgorde op de eerste drie startrijen bepaald. De race duurt 45 minuten plus een ronde.

Het circuit:

De Mexico City E-Prix wordt verreden op segmenten van het Autódromo Hermanos Rodriguez. Het 2,606 km lange parcours werd voor dit jaar aangepast en bestaat naast krappe passages uit lang doordraaiende en snelle bochten. In de laatste sector rijden de coureurs door het ‘Foro Sol Stadium’, dat bekendstaat om zijn unieke sfeer.

De tijden:

De kwalificatie en de race zijn te zien via Eurosport en Ziggo Racing:

Kwalificatie: Eurosport 1, 15 februari, 18.35-19.45 uur (Nederlandse tijd)

Race: Eurosport 1, 15 februari, 22.55-0.00 uur (Nederlandse tijd).

Kwalificatie: Ziggo Racing 1, 15 februari, 18.30-20.25 uur (Nederlandse tijd)

Race: Ziggo Racing, 15 februari, 22.00-0.30 uur (Nederlandse tijd).