Audi Q3 Sportback beste auto van 2020

Lezers ‘auto, motor und sport’ kiezen hun favoriet

SUV-coupé van Audi verslaat 62 concurrenten in zijn klasse

A1, A5 Sportback, A8 en e-tron eveneens in de prijzen

De Audi Q3 Sportback is door lezers van het gerenommeerde Duitse automagazine ‘auto, motor und sport’ uitgeroepen tot ‘Beste Auto van 2020’. De nieuwe SUV-coupé van Audi die enkele maanden geleden werd geïntroduceerd, won overtuigend in de categorie van de compacte SUV’s / crosscountry auto’s. De Q3 Sportback was overigens niet de enige Audi die tijdens de verkiezing in de prijzen viel. Ook de A1, A5 Sportback, A8 en e-tron eindigden op het podium.

“Deze overwinning voor de Q3 Sportback betekent buitengewoon veel voor ons, omdat we de verkiezing vorig jaar ook al wonnen met de technisch verwante Audi Q3,” aldus Marc Lichte, hoofd Design bij Audi. “Klanten hebben waardering voor onze kijk op een compacte premium SUV met een expressief design. De coupéachtige daklijn laat de Q3 Sportback aanzienlijk langer lijken en geeft hem daarmee een flinke portie elegantie.”

De uitreiking van de ‘Beste Auto’s’ awards door lezers van ‘auto, motor und sport’ werd dit jaar voor de 44e maal gehouden en is één van de belangrijkste Europese autoverkiezingen. Meer dan 100.000 lezers brachten hun stem uit op de 387 auto’s die meestreden in elf categorieën. Elke lezer kon twee stemmen per categorie toekennen: een voor de overall winnaar en een voor het beste importmodel.

Award-winning Audi line-up

De klasse van de compacte SUV’s / crosscountry auto’s was samen met die van de grote SUV’s de grootste categorie, met elk 63 deelnemende modellen. De Audi Q3 Sportback won met 11,5 procent van de stemmen. Andere Audi-modellen die met een ‘Beste Auto 2020’ award werden beloond, waren de A1 (2e bij de ‘compacte auto’s), de A5 Sportback (3e in de ‘middenklasse’), A8 (3e in de ‘luxe klasse’) en e-tron (3e bij de grote SUV’s / crosscountry auto’s.