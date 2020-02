Porsche boekt winst met debuterend esports-raceteam

Pon Porsche Import heeft meteen de winst gepakt in de eerste wedstrijd waaraan haar esports-raceteam afgelopen zaterdag deelnam, de 12 uur van Bathurst. Het team bestond voor deze race uit meervoudig simracing-kampioenen Maximilian Benecke (DE) en Gianni Vecchio (DE/IT) en uit Larry ten Voorde, die in de fysieke racerij uitkomt in de Carrera Cup en de Supercup van Porsche. Pon Porsche Import is een van de eerste Porsche-importeurs ter wereld die over een eigen virtueel raceteam beschikt: het Porsche24 driven by Redline Esports-team. Naast in een aantal iRacing en rFactor2 special events – zoals de 12 uur van Bathurst en de 24 uur van Le Mans – komt het team komend seizoen met een Porsche 911 GT3 Cup uit in de iRacing Porsche Esports Supercup, het virtuele equivalent van de spectaculaire merkencup. De coureurs reden de 12 uur van Bathurst in twee state-of-the-art simulatoren in de Move Mobility Experience aan het Amsterdamse Stadionplein.

Voor het eigen team heeft de Nederlandse Porsche-importeur de handen ineengeslagen met Team Redline, een toonaangevend team in het wereldwijde simracen. Team Redline werd opgericht in 2000 en behaalde al honderden titels, waaronder vijf keer de iRacing-wereldtitel, vijf keer de Pro Series-titel en de Intel Grand Masters. Rijders uit Europa, Amerika en Azië komen voor het team uit, waarbij de virtuele en de fysieke autosport door elkaar lopen. Atze Kerkhof, directeur van Team Redline, is de teammanager van het Porsche24 driven by RedlineEsports-team. “Ons team heeft meteen een ongelooflijke prestatie neergezet in een race die ons in eerste instantie helemaal niet goedgezind leek. Fantastisch gedaan door alle coureurs, met een extra compliment voor Larry die zo goed presteerde onder druk”, aldus Kerkhof na afloop van de 12 uur van Bathurst.

Rijders met Porsche Cup-ervaring

Het Porsche24 driven by Redline Esports-team dat in de virtuele Supercup uitkomt, bestaat uit de Duitser Maximilian Benecke (2e in de Porsche Esports Supercup in 2019), de Duitser/Italiaan Gianni Vecchio en de Fin Aleksi Uusi Jaakkola. Daarnaast zullen een aantal Nederlandse talenten uit de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Supercup regelmatig tijdens iRacing en rFactor2 special events – zoals de 12 uurs-races op Bathurst en Sebring en de 24 uurs-races op Le Mans en de Nürburgring – in de simulator plaatsnemen. Dat zijn Max van Splunteren, de huidige kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, de broers Jesse en Daan van Kuijk die in diezelfde Cup uitkomen, en Larry ten Voorde, die zowel in de Porsche Carrera Cup Deutschland als in de Porsche Mobil 1 Supercup races gewonnen heeft.

Stijgende populariteit

De virtuele of esports-variant van autosport, ook wel simracing genoemd, wordt wereldwijd steeds populairder. Voor deelnemers is de instap aanzienlijk eenvoudiger, al was het alleen al omdat de budgetten in het simracen een stuk lager liggen dan in de autosport op het circuit. Ook voor toeschouwers is het virtuele racen aantrekkelijk: vorig jaar trokken sommige esports-races al meer dan 30.000 kijkers, onder meer via speciale platformen als Twitch. Porsche Motorsport is al enkele jaren actief in de virtuele autosport en die betrokkenheid wordt nu in Nederland doorvertaald naar een eigen esports-team van importeur Pon Porsche Import.