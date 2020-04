Configureer jouw ideale R8 Spyder

Tja de zomer komt eraan en nu je toch niet naar het buitenland kan, is het misschien leuk om het dicht bij huis te zoeken en wel heerlijk te genieten met je Audi R8 Spyder. Lekker toeren met korte ritjes, leuke ritjes en dagelijks genieten in de open lucht.

Dus stel jouw ideale R8 Spyder samen.

Kies jij de normale V10 of de Performance of de achterwiel aangedreven RWD?

In het Javagroen, of Gloed oranje of toch Kemoragrijs?



Stel hier jouw R8 Spyder samen

Stel hier jouw R8 Performance samen

Stel hier jouw R8 RWD samen