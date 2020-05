7-traps handbak en nieuwe uitrustingsfeatures voor de 911 Carrera

Alle Porsche 911 Carrera S- en 4S-modellen zijn nu zonder meerprijs te bestellen met een handgeschakelde 7-versnellingsbak, als alternatief voor de standaard 8-traps PDK-transmissie. De handbak wordt gecombineerd met het Sport Chrono Pakket en zal daarmee met name sportief ingestoken rijders aanspreken die meer plezier beleven aan het zelf schakelen. Als onderdeel van de modeljaarwijzigingen levert Porsche een keur aan nieuwe uitrustingsfeatures voor de 911 Carrera. Voorbeelden zijn Porsche InnoDrive, dat al bekend is van de Panamera en Cayenne, en een nieuwe liftsysteem voor de vooras.

De handbak met zeven versnellingen voor de 911 Carrera S en 4S wordt altijd gecombineerd met het Sport Chrono Pakket. Ook inbegrepen is Porsche Torque Vectoring (PTV) met variabele aandrijfkrachtverdeling via gecontroleerde remingrepen op de achterwielen, en een mechanisch sperdifferentieel achter met asymmetrische sperfunctie. Die setup zal vooral appelleren aan bestuurders met sportieve aspiraties, net als de nieuwe bandentemperatuurmeter. Deze extra functie van het Sport Chrono Pakket debuteerde recent op de nieuwe 911 Turbo S en wordt uitgeschakeld wanneer er winterbanden worden gemonteerd.

In combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak voorziet het Sport Chrono Pakket ook in een automatische rev-match functie. Wanneer de bestuurder terugschakelt, geeft deze functie automatisch tussengas om de motorsnelheid aan te passen aan de hogere baksnelheid in de lagere versnelling, voor soepeler terugschakelen en het voorkomen van lastwisseleffecten. Het pakket omvat tevens andere sportieve ingrediënten, zoals dynamische motorsteunen, de PSM Sport-modus, de knop op het stuur met de standen Normal, Sport, Sport Plus, Wet en Individual, de stopwatch en de Porsche Track Precision App.

De 911 Carrera S met handbak accelereert in 4,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en klokt een topsnelheid van 308 km/u. De 911 Carrera S Coupé met handgeschakelde transmissie weegt leeg 1.480 kg, 35 kg minder dan de versie met PDK.

Primeur in de 911 Carrera: Porsche InnoDrive en Smartlift

Met ingang van het nieuwe modeljaar is ook Porsche InnoDrive opgenomen in de lijst van 911-opties. Op de uitvoeringen met PDK breidt deze rijassistent de functies van de adaptieve cruise control uit door voorspellend de rijsnelheid te optimaliseren, tot zelfs drie kilometer vooruit. Met behulp van navigatiedata berekent het systeem de optimale acceleratie- en vertragingswaarden voor de komende drie kilometer, en past die toe op de motor, de PDK en het remsysteem. Daarbij houdt de elektronische copiloot automatisch rekening met bochten, hellingshoeken en desgewenst ook snelheidslimieten. Met behulp van radar- en videosensoren ‘leest’ het systeem de actuele verkeerssituatie – en herkent daarbij zelfs rotondes – en past de bediening daarop aan.

De nieuwe, optionele Smartlift-functie voor alle 911-uitvoeringen biedt de mogelijkheid om de voorzijde van de auto automatisch te verhogen op locaties waar de auto vaak rijdt. Dankzij het elektrohydraulische systeem op de vooras kan de bodemspeling onder de voorbumper met 40 millimeter worden vergroot. De technologie slaat de GPS-coördinaten van de actuele positie op via een druk op een knop. Wanneer de bestuurder deze locatie vervolgens vanuit dezelfde richting weer nadert, wordt het front van de auto automatisch ‘opgetild’ om schades te voorkomen.

Leerpakket 930 in de stijl van de eerste 911 Turbo

Het leerpakket 930 dat op de 911 Turbo S debuteerde, is nu als optie ook beschikbaar voor de 911 Carrera-modellen. De styling ervan is een verwijzing naar de eerste Porsche 911 Turbo (type 930). Het pakket wordt gekenmerkt door een smaakvol samenspel van kleuren, materialen en individuele aanpassingen en bestaat onder meer uit gevoerde tunnelconsolepanelen voor en achter, gevoerde deurpanelen en andere leeraccenten.

Andere nieuwe uitrustingsopties

Nieuwe lichtgewicht en geluidswerende ramen zijn nu ook beschikbaar voor de coupés in de 911-serie. De gewichtsbesparing ten opzichte van standaardramen bedraagt ruim vier kilogram. Het gelamineerde, lichtgewicht veiligheidsglas wordt gebruikt voor de voor- en achterruit en de ramen in de portieren. Het Ambient Light Design pakket voorziet in sfeerverlichting die in zeven kleuren instelbaar is. Tevens is het pallet aan carrosseriekleuren nu verder uitgebreid met de speciale lak Python groen.