Spannende seizoensstart Porsche TAG Heuer Esports Supercup op Zandvoort

Met twee zeer onderhoudende wedstrijden, een sprintrace van 15 minuten en een hoofdwedstrijd van een half uur, startte het tweede seizoen van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het simulatorplatform iRacing. Plaats van handeling was de digitale variant van Circuit Zandvoort, waar 40 simracers het tegen elkaar opnamen.

De beide races van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup werd nog verreden op de oude baanvariant van Circuit Zandvoort, dus zonder de spectaculaire en veelbesproken verkantingen in de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht die de afgelopen maanden werden gerealiseerd. Maar ook zonder die noviteiten waren de races goed voor volop spektakel.

Winst voor Graham Carroll in sprintrace

De sprintrace resulteerde in een overwinning voor de Schot Graham Carroll, uitkomend voor het Red Bull Racing Esports-team. Hij eindigde voor de Noor Tommy Østgaard en de Amerikaan Brian Lockwood.

Sebastian Job wint hoofdrace

Ook in de hoofdwedstrijd ging de zege naar een rijder van Red Bull Racing Esports. Carroll leide in de eerste ronde, maar moest in de volgende ronde toezien hoe Østgaard dankzij een mooie manoeuvre in de Tarzanbocht de eerste plaats overnam. Carrolls teamgenoot Sebastian Job maakte een sterke opmars: in de vierde ronde passeerde hij Joshua Rogers voor de derde plaats en vier ronden later nam hij de tweede plek van Carroll over. Vervolgens had hij nog eens vier ronden nodig om het gat naar Østgaard dicht te rijden en de Noor in de Hans Ernst-bocht te passeren voor de leiding. Daarna reed Job zonder problemen de overwinning naar huis, terwijl zijn teamgenoot Carroll het succes voor het Red Bull Racing Esports-team completeerde met de tweede plaats. Rogers eindigde als derde voor Østgaard en Lockwood.

Pech voor Porsche24 driven by Redline-rijder Maximilian Benecke

Voor de Duitser Maximilian Benecke, uitkomend voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, verliep de seizoensstart niet volgens verwachting. Al in de eerste ronde van de sprintrace raakte hij betrokken bij een aanrijding en daardoor eindigde hij in de achterhoede. Dat betekende tevens dat hij voor de hoofdrace ver naar achteren moest starten en na wederom een incident bleef de runner-up uit de eindstand van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup van afgelopen seizoen buiten de punten.

“Dit was natuurlijk niet wat we hadden verwacht” zegt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “Zeker in een kampioenschap waarin de onderlinge verschillen zo klein zijn, is de schade groot als je in twee wedstrijden geen punten scoort. Er moet nu de komende week hard gewerkt worden om de set-up op orde te krijgen, zodat we er aanstaande zaterdag bij het volgende evenement weer staan!”