70 jaar Porsche fabrieksafleveringen in Stuttgart-Zuffenhausen

Zeventig jaar geleden, op 26 mei 1950, startte Porsche een nieuw succesverhaal toen de eerste nieuwe Porsche bij de fabriek in Zuffenhausen aan zijn nieuwe eigenaar werd overhandigd. Ook nu, zeven decennia later, is het voor klanten nog steeds mogelijk om hun nieuwe auto bij de fabriek van Porsche in ontvangst te nemen. In dit jubileumjaar werd ook de allereerste Taycan bij de hoofdfabriek in Stuttgart-Zuffenhausen aan zijn eigenaar overhandigd.

Het begon met de fabrieksafleveringen allemaal buiten, op een veldje onder de rook van Plant 1. Daar legde Ottomar Domnick de basis voor deze traditie, toen hij zijn Porsche op 26 mei 1950 in ontvangst nam: een 356 in de kleur Fish Zilver, op basis van ordernummer 5001. Het feit dat hij daarmee de eerste klant was die deze eer te beurt viel, was een droom die uitkwam voor deze specialist in neurologie en psychiatrie. Ottomar Domnick was 43 toen zijn Porsche werd afgeleverd, toevalligerwijs dezelfde leeftijd als Florian Böhme, die de sleutel van Porsche’s eerste elektrische sportwagen op 21 februari in Zuffenhausen kreeg uitgereikt. Hij ontving zijn Taycan op zijn 43e verjaardag.

Ferdinand Porsche

Voordat Ottomar Domnick zijn Porsche 356 destijds overhandigd kreeg, nam hij plaats in de bijrijdersstoel, naast Herbert Linge, die hem had uitgenodigd voor een laatste testrit. Herbert Linge startte zijn training bij Porsche KG in april 1943. “Ik was 14 jaar toen ik bij de eerste Porsche workshop aan de slag ging. In die tijd waren we met zes monteurs en twee technische tekenaars. Ferdinand Porsche liep regelmatig langs onze workshop met gasten op sleeptouw. Hij hield altijd even in om goeiedag te zeggen, terwijl hij zijn gasten kort liet wachten. Dat is iets dat ik nooit zal vergeten,” herinnert Linge zich. “Toen Ottomar Domnick zijn Porsche 356 ophaalde, maakte hij er echt een feestje van. Maar hij kwam in die dagen toch al dagelijks lang om de vorderingen te volgen. Zelfs Ferry Porsche nam even een kijkje toen de dokter zijn nieuwe Porsche kreeg.”

Speciaal moment

Ook nu nog is een fabrieksaflevering bij het hoofdkantoor van Porsche een speciale ervaring voor klanten. “Het mooiste element van deze eerste ontmoeting is dat de klant de auto daarvoor daadwerkelijk nog nooit heeft gezien,” vertelt Tobias Donnevert, hoofd Fabrieksafleveringen en Verkoopactiviteiten Personalisatie. “De klant heeft de auto geheel naar wens samengesteld in het Porsche Centrum of samen met de Porsche Exclusive Manufaktur-afdeling en heeft de kleurcombinaties enkel op foto’s of digitaal gezien. Wanneer hij of zij zijn of haar eigen Porsche ophaalt, ziet hij of zij hem daarmee voor het eerst in levenden lijve. Dat is een zeer speciaal moment, dat exclusief is voorbehouden aan de klant aan het begin van de overhandiging.”

Bij de fabriek in Zuffenhausen verwelkomen Tobias Donnevert en zijn team dagelijks zo’n twintig klanten die hun nieuwe auto’s daar ophalen. In 2019 waren het er in totaal 2.500, en bijna 3.000 in Leipzig. Alvorens hun auto in ontvangst te nemen, worden klanten uitgenodigd voor een fabrieksbezoek waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe bijvoorbeeld de Porsche 911 in Zuffenhausen wordt gebouwd. Een bezoek aan het Porsche Museum staat eveneens op het programma. Bij Porsche in Leipzig kunnen klanten een kijkje nemen bij de productie van de Macan- en Panamera-modellen, of een testrit in een vergelijkbare Porsche maken op het eigen FIA-circuit van de fabriek.

De Domnick Stichting, die zijn nalatenschap beheert, beschikt nog steeds over het originele opdrachtformulier van Ottomar Domnick met ordernummer 5001. De opdracht werd destijds verwerkt door Volkswagen-dealer Hahn, aangezien er rond die periode nog geen verkoopnetwerk in Duitsland was. ‘Volkswagen’ is op het formulier met de hand doorgestreept en vervangen door ‘Porsche-Sport’. Nu nog steeds markeert Ottomar Domnick’s Porsche 356 de start van Porsche in Duitsland, én de start van de persoonlijke fabrieksafleveringen in Zuffenhausen.