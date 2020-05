De female touch

Esmee Hawkey is een echte eyecatcher in de Britse Carrera Cup paddock. In haar derde jaar in het kampioenschap blijft de 22-jarige uit Chiselhurst in Zuidoost Engeland de enige vrouwelijke coureur in het startveld. Maar dat legt haar zeker geen druk op. Sterker nog, deze uitzonderingspositie lijkt Hawkey vleugels te geven.

Na een veelbelovende derde plek in de Pro-Am in 2019 verkaste de ‘rising star’ van GT Marques naar Team Parker Racing, een grotere organisatie die ook samenwerkt met Porsche GB’s nieuwste GT Junior, Harry King. Het is een grote stap voor Hawkey, maar ook een belangrijke met het oog op een carrièrepad waarin ze tot dusver buitengewoon snel door de rangen opgeklommen is.

“Het is zeker de juiste stap voor me om mezelf als coureur verder te ontwikkelen. Afgelopen jaar hadden we maar één monteur en weinig personeel, maar dit seizoen staat er een compleet team achter me, en dat helpt me om me uitsluitend op het racen te focussen. Het is een geheel andere situatie dan ik gewend ben, maar het is de juiste stap als ik in de toekomst verder wil in het GT- of endurance-racen.”

Van ballet naar karting

Hawkey’s lot was al op jonge leeftijd bepaald, toen ze besloot de gebaande paden te verlaten en het voorbeeld van haar vader te volgen. “Ik groeide op met ballet, tapdance en echte meidendingen, in een periode dat mijn vader in het Monaco Endurance kartkampioenschap racete. Toen hij op het podium eindigde, werden mijn jongere broertje en ik uitgenodigd om hem daar te vergezellen, en dat was een prachtige ervaring. Ik vond het zo gaaf dat het naar meer smaakte.”

Maar in een tijdperk waarin de autosport bijna geheel door mannen werd gedomineerd, was de jonge meid er niet helemaal zeker van of dat voor haar wel was weggelegd. “Het duurde lang voordat ik er over durfde te praten,” herinnert Hawkey zich, “aangezien er enkel mannen aan karten deden en je nauwelijks vrouwen zag. Maar op mijn achtste verjaardag kreeg ik een kart en daar begon het allemaal mee.”

Wat volgde was een stijgende lijn in karting. Kleine kampioenschappen werden groter, en de overwinningen begonnen zich op te stapelen. Daarop volgde een seizoen in het Ginetta Junior-kampioenschap, een befaamde Engelse merkencup die algemeen wordt beschouwd als één van de beste opleidingsformules voor de overstap naar de sportscars.

Van ongeval naar overwinninig

Voor Hawkey was het de volgende stap, en – zo bleek – een allesbepalende. Het nieuwe Cayman GT4-kampioenschap betekende haar debuut in de Porsche Pyramide. In haar eerste seizoen eindigde Hawkey als tweede, en greep ze op één punt na naast de kampioenschapstitel. Maar toen sloeg het noodlot toe. Een serieuze gooi naar het kampioenschap een seizoen later werd gedwarsboomd door een raceongeval waardoor ze haar been brak en noodgedwongen een jaar moest toekijken.

“Na een jaar stilzitten was ik aan het einde van het seizoen terug voor een one-off race, om het gevoel in de auto weer een beetje terug te krijgen. En ik won, wat echt een perfecte manier was om de draad weer op te pakken!”

Machtig gevoel

De Carrera Cup-opleiding volgde, waarna Hawkey voor het eerst haar opwachting maakte in de merkencup, als enige vrouw. Maar dat heeft haar bepaald niet dwars gezeten. Sterker nog, het lijkt een tegengesteld effect op haar te hebben. “Het geeft me een machtig gevoel om de enige vrouw in veld te zijn, en ik vind het fijn om andere vrouwen en meiden te laten zien wat er mogelijk is. De sport wordt nog steeds door mannen gedomineerd, maar ik kan hier laten zien dat ik dit net zo goed kan als ieder ander.”

Vandaag-de-dag is Hawkey ‘hot property’. Na een succesvol seizoen in de W Series – de formuleklasse die uitsluitend is voorbehouden aan vrouwen – in 2019, is ze benaderd om in 2020 als ontwikkelingscoureur voor het Britse toerwagenteam van ex-Formule 1 ster Mark Blundell te rijden. Ook blijft ze ambassadeur voor Porsche Centre South London en is ze actief betrokken bij de promotie van het merk Porsche in het Verenigd Koninkrijk. Haar race-ambities zijn echter onveranderd. “Ik hoop dit jaar mijn eerste Supercup-race te rijden en het uiteindelijke doel is GT3 endurance racen. Hopelijk gaan er in de toekomst meer vrouwen meeracen.”