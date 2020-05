Porsche AG verlengt fabrieksgarantie met drie maanden

Porsche AG verlengt de fabrieksgarantie op nieuwe auto’s waarvan de garantietermijn tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 is afgelopen of afloopt, met drie maanden. Deze verlengde garantie is voor klanten geheel gratis en wordt wereldwijd doorgevoerd. Porsche heeft deze maatregel genomen als gevolg van de situatie rondom COVID-19. De verlengde garantieperiode geldt ook voor klanten die al een Porsche Approved-garantie hebben aangeschaft, als aanvulling op het aflopen van hun fabrieksgarantie. Als de Porsche Approved-garantie in de genoemde periode start of is gestart, wordt deze termijn met drie maanden verlengd.

“Ons doel is het enthousiasmeren van onze klanten, en daar hoort het bieden van extra service in moeilijke tijden uiteraard bij,” verklaart Daniel Schukraft, hoofd Aftersales van Porsche AG. “We hebben daarom besloten om wereldwijd een uniforme maatregel door te voeren. Klanten hoeven daar niets voor te betalen, de Porsche Centra zullen de verlenging automatisch registreren.”

De nieuwe vervaldatum van de fabrieksgarantie wordt berekend vanaf het einde van de huidige periode. Een fabrieksgarantie die op 15 mei 2020 zou komen te vervallen, wordt nu verlengd tot en met 15 augustus 2020. De fabrieksgarantie op nieuwe auto’s geldt altijd voor een minimumperiode van twee jaar en start op de dag waarop de auto aan de klant wordt afgeleverd. De Porsche Approved-garantie voor gebruikte auto’s beslaat een periode van tenminste twaalf maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. Een garantieclaim kan bij elk Porsche Centrum wereldwijd worden ingediend.