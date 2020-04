Zandvoort toneel van aftrap Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Aanstaande zaterdag (2 mei) wordt op het virtuele Circuit Zandvoort de eerste ronde verreden van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Deelname aan deze competitie, die officieel door Porsche wordt ondersteund en die dit jaar zijn tweede seizoen beleeft, staat open voor de beste simracers ter wereld op het iRacing-platform. Namens de Nederlandse Porsche-importeur komt het Porsche24 driven by Redlineesports-team aan de start. “Je mag dit beschouwen als het wereldkampioenschap iRacing”, aldus Atze Kerkhof, teammanager vanPorsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline.

De keuze voor Zandvoort als virtuele locatie voor de openingswedstrijd is niet toevallig. Normaal gesproken was hier komend weekeinde in het voorprogramma van de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix ook het seizoen van de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup van start gegaan. De esports-versie daarvan zou parallel aan de fysieke Supercup plaatsvinden. Uiteraard is het houden van races op het circuit nog niet mogelijk, maar virtueel kan er zoals gepland worden gereden.

De beste simracers

“Waar de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition is bedoeld voor coureurs die normaal gesproken met echte Porsches op de baan rijden, is de Porsche TAG Heuer Esports Supercup juist gericht op de beste simracers”, legt Atze Kerkhof de verschillen tussen de beide wedstrijdseries uit. “Voor deelname aan de Porsche TAG Heuer Esports Supercup moesten de iRacing-specialisten van over de hele wereld zich in een procedure van meerdere maanden kwalificeren, zodat hier echt alleen de allerbesten aan de start staan.”

In totaal staan er tussen 2 mei en 19 september tien evenementen op het programma. Er wordt gestreden om een prijzengeld van in totaal $ 200.000. De coureur van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline esports-team is de 25-jarige Duitse simracer Maximilian Benecke. “De keuze voor Benecke was simpel, want hij is op dit platform gewoon de beste ter wereld”, verklaart Kerkhof. “Hij heeft de hoogste rating in iRacing.”

Benecke: “De onderlinge verschillen zullen heel klein zijn”

Benecke zelf kijkt uit naar de eerste competitie: “De eerste race van het seizoen is altijd iets bijzonders. Alle rijders hadden voor de voorbereiding op de seizoensstart aanmerkelijk meer tijd dan voor de andere races. Daarom verwacht ik dat de onderlinge verschillen in het veld heel klein zullen zijn. Bovendien zijn op Zandvoort de inhaalmogelijkheden beperkt. Op het moment beleven we dagelijks spannende online-races en ik ben er zeker van dat veel rijders van het simracen kunnen profiteren.” Benecke eindigde vorig jaar als runner-up in de eindstand van de Porsche Esports Supercup.

Net als elk van de tien evenementen bestaat ook de seizoensstart op Zandvoort uit vier elementen. Naast de vrije training is er een kwalificatie met afzonderlijke vrije ronden per rijder, een sprintrace van 15 minuten en een hoofdrace van een halfuur. In beide races kunnen rijders punten voor het kampioenschap verdienen: de overwinning in de sprintrace is goed voor 25 punten, de zege in de hoofdwedstrijd levert het dubbele aantal hiervan op. Extra punten zijn er voor de snelste vijf rijders in de kwalificatie, de pole-position wordt met tien punten beloond.

De actie bij de seizoensstart van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op Circuit Zandvoort is te volgen via de officiële Porsche-accounts op Twitch en YouTube. Ook iRacing zendt de races live uit via YouTube en Twitch. Nadere informatie is te vinden op het Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en via Twitter op @PorscheRaces.

Tijdschema zaterdag 2 mei:

13.45-14.03 uur: vrije training

14.03-14.15 uur: kwalificatie

14.17-14.32 uur: sprintrace

14.34-14.44 uur: warm-up

14.45-15.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020: