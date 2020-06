Innovatieve wereldprimeur voor vernieuwde Audi Q5: digitale OLED-achterlichten

Scherper design zet Q-identiteit nog sterker aan

Drie keuzes uit lichtsignatuur achterlichten

Nieuw MMI-bedieningsconcept met touch- en voicecontrol

Audi steekt de Q5 – één van de meest succesvolle midsize SUV’s in Europa – in het nieuw. Het aangescherpte design benadrukt de Q-identiteit nu nog sterker. Daarbij weerspiegelen digitale OLED-achterlichten – een wereldprimeur – het innovatieve karakter. Vanzelfsprekend heeft de vernieuwde Audi Q5 de meest moderne infotainment- en veiligheidsvoorzieningen aan boord én behoudt hij de bekende sterke punten: een sportief karakter in combinatie met veel gebruiksgemak.

Het Q-design van Audi straalt kracht, robuustheid en veiligheid uit. De nieuwe Q5 zet dat extra aan met onder meer een vlakkere en breder ogende singleframe grille, grotere zijdelingse luchtinlaten en de nieuwe signatuur van de LED-dagrijverlichting. Blikvangers achter zijn de nieuwe sierlijst tussen de achterlichten en de gewijzigde diffuser.

De interieurambiance van de vernieuwde Audi Q5 is ruimtelijk en licht. Het nieuwe vrijstaande MMI-display met akoestische feedback springt direct in het oog. Door het nieuwe MMI bedieningsconcept met touch- en voice-functies is de traditionele draai-drukknop komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu een extra opbergruimte in de middenconsole. Voor zowel het in- als exterieur is er keuze uit verschillende uitvoeringen zoals S line.

Wereldprimeur: digitale OLED-achterlichten

Als eerste auto is de vernieuwde Audi Q5 leverbaar met digitale OLED-achterlichten. Extreem efficiënte lichtgevende organische diodes zorgen voor een homogeen lichtoppervlak. Doordat de digitale OLED-achterlichtunits uit drie lichtsegmenten bestaan, is het mogelijk om verschillende lichtdesigns en -signaturen te realiseren. Zo kunnen klanten bij het bestellen van hun Q5 kiezen uit drie lichtsignatures voor de achterlichten, elk met zijn specifieke design voor de coming home en leaving home functie. Bij het inschakelen van de ‘dynamic’ stand van het Audi drive select-systeem krijgen de lichtunits aanvullend nog een ander lichtdesign.

De digitale OLED-achterlichtunits zijn ook uitgevoerd met nabijheidsdetectie: als een voertuig binnen twee meter afstand van de geparkeerde Q5 komt, lichten de OLED-segmenten op ter waarschuwing. Uiteraard zijn ook dynamische richtingaanwijzers inbegrepen bij de optionele OLED-lichtunits. Vóór heeft de vernieuwde Audi Q5 standaard LED-koplampen. Adaptive Matrix LED-koplampen zijn optioneel.

Alle ruimte

Door zijn grotere bumpers is de Audi Q5 nu 1,9 cm langer dan zijn voorganger (nu: 4,68 meter). De breedte (1,89 meter zonder spiegels), hoogte (1,66 meter) en wielbasis (2,82 meter) zijn ongewijzigd. De bagageruimte heeft een inhoud die kan variëren van 550-1.550 liter. Een verschuifbare achterbank met verstelbare rugleuningen en een elektrisch bediende achterklep zijn optioneel. Door de aerodynamische verfijning heeft de Audi Q5 een C w -waarde van slechts 0,30. De gunstige stroomlijn draagt ook bij aan een zeer stil interieur.

Digitaal gebruiksgemak

De Q5 maakt gebruik van het nieuwe, zeer krachtige Modulair Infotainment Platform 3 (MIB3). Er is keuze uit een conventioneel instrumentarium met een centraal geplaatst bestuurdersinformatiesysteem en de volledig digitale Audi virtual cockpit plus met 12,3 inch display. Elke nieuwe Q5 heeft voortaan standaard een centraal geplaatst 10,1 inch MMI-scherm. De menustructuur is eenvoudig en de bediening van het systeem is mogelijk via tekstinvoer of stemcommando’s. Met MMI navigatie plus inclusief Audi connect navigatie & infotainment biedt voicecontrol zelfs toegang tot de Cloud. De car-to-x-functies van Audi connect maken rijden nog relaxter. Zo helpen ze bij het vinden van een vrije parkeerplaats en geven aan welke snelheid de bestuurder dient aan te houden om bij het volgende verkeerslicht ‘groen’ te krijgen. DAB+ radio en de Amazon-dienst Alexa zijn standaard in de nieuwe Q5. Een nieuwe feature van de Audi Q5 is ‘Audi on demand’. Dat betekent dat onder meer MMI navigatie plus en de Audi smartphone interface op elk gewenst moment zijn aan te schaffen via de MyAudi app.

Met gevoel

De Audi Q5 is er nu ook met Audi dynamic steering met 100% variabele stuuroverbrenging. Naast het standaardonderstel is er een wielophanging met instelbare dempers. Voor maximale dynamiek is er het sportonderstel en ook adaptieve luchtvering is leverbaar. Daarmee is het mogelijk om de bodemspeling naar wens in te stellen. Met Audi drive select hebben bestuurders keuze uit tot wel zeven rijmodi. De hill descent assistent maakt het afdalen van steile hellingen eenvoudig. De vernieuwde Audi Q5 heeft standaard 17 inch lichtmetalen velgen (S line: 18 inch). Optioneel zijn wielmaten tot 21 inch mogelijk.

Marktintroductie eind dit jaar

De Audi Q5 ‘nieuwe look’ wordt eind dit jaar op de Nederlandse markt verwacht, uitsluitend als Audi Q5 TFSI e plug-in hybride. Het debuut van het nieuwe model wordt gevierd met de zeer compleet én sportief uitgevoerde Audi Q5 edition one. Specificaties en prijzen van de vernieuwde Audi Q5 worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.