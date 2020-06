Dubbel virtueel programma voor Porsche24 driven by Redline in Le Mans

Terwijl de fysieke racewereld met tests en de eerste wedstrijden heel voorzichtig de actie hervat, wordt er in de sim-racerij volop doorgereden. Komend weekeinde staan er voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline maar liefst twee belangrijke evenementen op het programma, die beide worden verreden op de virtuele versie van het beroemde ‘Circuit de la Sarthe’ in Le Mans. Allereerst is er vierde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, daarnaast staat 24-uursrace van Le Mans als ‘special event’ op het platform iRacing gepland.

Nieuwe opgave in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Na enkele weken pauze wordt de strijd in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing, voortgezet in Le Mans. Na de virtuele circuits van Zandvoort, Barcelona en Donington, waarop eerder gereden werd, is dit een geheel nieuwe opgave. “Het circuit is ruim 13 kilometer lang en daarmee verreweg de langste baan waarop we in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup rijden”, zegt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline. “De lange rechte stukken betekenen dat het slipstreamen een grote rol speelt, dus je moet heel strategisch rijden en goed je positie proberen te kiezen.”

In de tussenstand van het kampioenschap staat Max Benecke, de Duitse rijder van Porsche24 driven by Redline, na drie evenementen op de vierde plaats, 29 punten achter de Australiër Josh Rogers, die zijn kampioenstitel verdedigt en het rijdersklassement aanvoert. Voor Benecke is het doel, komend weekeinde de nodige punten op Rogers in te lopen. “We hebben de afgelopen weken heel intensief getraind en hard aan de voorbereiding gewerkt. Dat werpt hopelijk zijn vruchten af”, aldus Atze Kerkhof. Zoals gebruikelijk is er een kwalificatie van twaalf minuten, gevolgd door een sprintrace van een kwartier en een hoofdrace van een half uur. De races zijn te volgen via de Porsche-kanalen op YouTube en Twitch.

Virtuele 24 Uur van Le Mans: “Zowel fysiek als mentaal heel zwaar”

Dit weekeinde staat ook de virtuele 24-uursrace van Le Mans op het platform iRacing gepland. Het is een van de zogeheten ‘special events’ op het simulatieplatform, waaraan ook het Porsche24 driven by Redline deelneemt. Eerder dit jaar won het Nederlandse team de virtuele 12-uursrace van Bathurst, het eerste ‘special event’ van het seizoen.

Porsche24 driven by Redline neemt deel met twee digitale Porsche 911 RSR’s. De ene auto zal worden bestuurd door Larry ten Voorde, vorige maand winnaar van de titel in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, alsmede Gianni Vecchio en Aleksi Uusi-Jaakkola. De andere Porsche kent met Max van Splunteren, kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, en de broers Daan en Jesse van Kuijk een volledig Nederlandse bezetting. “Zo’n 24-uursrace is zowel fysiek als mentaal heel zwaar”, zegt Larry ten Voorde. “Je kunt niet voorslapen, dus je moet proberen fit te zijn als je aan de race begint. Tijdens het evenement houd ik me wakker met koffie en Red Bull, maar zeker in de nacht, als ik niet aan de beurt ben, probeer ik ook wel een paar uur slaap te pakken. Ook lichamelijk merk je het wel als je, zoals in de voorbereiding vaak het geval is, op een dag een uur of tien in de simulator gezeten hebt! Daarom is het voor mij ook belangrijk om ieder uur mijn stretchoefeningen te doen.”

Anders dan in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, waar alle Cup-auto’s uiteraard identiek zijn, staan er tijdens de virtuele 24 Uur van Le Mans in de GTE-klasse verschillende autotypes aan de start. “Dat betekent dat je te maken hebt met een ‘balance of performance’ om de onderlinge prestatieverschillen tussen de auto’s enigszins gelijk te trekken”, legt Atze Kerkhof uit. “Daar heb je als team en als rijders geen invloed op, dus het is zaak om de afstelling van de auto in ieder geval zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Voor de rest is het in een 24-uursrace zaak om stabiel te blijven, niet gestresst te raken en gewoon gestaag onze ronden blijven rijden, zodat we er hopelijk in de nacht ergens voorin het veld bij zitten en daarmee in een positie zijn om goed te kunnen eindigen!”

Voor Porsche heeft de naam ‘Le Mans’ een welhaast magische betekenis. Al in 1951, drie jaar na de start van het merk als sportwagenconstructeur, stond er al een Porsche aan de start van de wereldberoemde 24-uursrace in West-Frankrijk. Dit jaar is het precies een halve eeuw geleden dat Porsche in Le Mans met de 917 de eerste algehele overwinning behaalde. Met in totaal 19 overwinningen in het algemeen klassement en meer dan honderd klassezeges is Porsche verreweg het succesvolste merk in de historie van de Franse klassieker.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 20 juni (alle tijden Nederlandse tijd):

15.45-16.03 uur: vrije training

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

20 juni 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

4 juli 2020 Nürburgring-Nordschleife Duitsland

18 juli 2020 Silverstone Circuit Groot-Brittannië

1 augustus 2020 Michelin Raceway Road Atlanta Verenigde Staten

15 augustus 2020 Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020 Circuit de Spa-Francorchamps België

19 september 2020 Autodromo Nazionale Monza Italië