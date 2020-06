“Le Mans 1970 was de doorbraak”

Voor Porsche is Le Mans altijd een familieaangelegenheid geweest. Zo ook bij de allereerste overwinning, precies 50 jaar geleden. Dr. Wolfgang Porsche haalt herinneringen op.

Op het bureau liggen foto’s uit zeven decennia Le Mans-geschiedenis. Als Dr. Wolfgang Porsche op een van de foto’s zichzelf herkent – als 13-jarige jongen, naast zijn vader op de pitmuur – beginnen zijn ogen te stralen. “Het was fantastisch om met hem mee te gaan”, vertelt Dr. Porsche. “Al mocht ik niet elke race mee. School ging immers altijd voor.”

Voor de nu 77-jarige Wolfgang Porsche zijn de foto’s fragmenten uit verschillende levensfasen. Zo laat een foto uit 2017 zien, hoe de racewereld sinds de jaren 50 is veranderd: Wolfgang Porsche bevindt zich in de controlekamer, waar race-engineers geconcentreerd naar hun beeldschermen kijken om alle data te analyseren en een strategie uit te dokteren. In de 21ste eeuw zit niemand meer met een stopwatch en een schrijfblok op de pitmuur …

De unieke sfeer van een langeafstandsrace is echter onveranderd. “Ik ga naar Le Mans om het volledige Porsche-team aan te moedigen”, zegt hij. “Bij technische mankementen ben ik teleurgesteld, bij succes ben ik dolgelukkig.”

Porsche heeft op Le Mans zowel tragedie als triomf gekend. Geen autofabrikant was op het Circuit de la Sarthe echter zo succesvol. Aan de historische foto’s is een enorme bevlogenheid af te lezen. Sinds 1951, toen voor het eerst twee Porsches 356 op Le Mans raceten, is geen jaar voorbij gegaan waarin geen Porsche aan de start verscheen. Daarom wordt Le Mans ook wel de ‘huiskamer van Porsche’ genoemd.

Op een foto uit 1970 zien we Wolfgang Porsche die zijn vader Ferry op Le Mans komt opzoeken, samen met zijn moeder Dorothea. Het is het jaar van Porsches langverwachte eerste overwinning, met Hans Hermann en Richard Attwood aan het stuur van de 917 KH. Een auto en een race die Wolfgang Porsche nooit zal vergeten. Die zege was “de doorbraak op internationaal niveau”, zegt hij. “We lieten zien dat we alle grote namen konden verslaan.”

In de 50 jaren die volgden boekte Porsche nog eens 18 overwinningen – te veel om allemaal afzonderlijk te behandelen. De race van 1976 heeft echter een speciaal plekje in het hart van Wolfgang Porsche: de Porsche 936 was de eerste auto met turbomotor die Le Mans won. In de jaren van de oliecrisis laaide regelmatig de discussie op om de autosport aan banden te leggen. Dat maakte deze overwinning des te waardevoller: “We lieten zien dat turbo’s efficiënt en betrouwbaar waren. Cruciaal, zo vlak na de introductie van de 911 Turbo.”

In 2014 keerde Porsche terug in de koningsklasse van de langeafstandsracerij. Porsche boekte drie overwinningen op rij, in 2015, 2016 en 2017. Met de 919 Hybrid werd zeer waardevolle expertise opgedaan op het gebied van hybridetechnologie. Daarvan hebben zowel de hybride productiemodellen als Porsches eerste volledig elektrische auto, de Taycan, geprofiteerd. “De autosport blijft een fundamenteel onderdeel van onze merk”, zegt Wolfgang Porsche. “Het zit in ons dna.”

Dr. Porsche was ook op Le Mans tijdens de dramatische ontknoping van de race in 2016. Toyota leek zeker van de winst, maar werd in de laatste minuten van de race alsnog ingehaald door Porsche. Samen met het team beleefde Wolfgang Porsche in 2017 alle ups en downs die een 24-uursrace kan bevatten. Bij de 919 Hybrid met startnummer 2 nam het vervangen van de elektromotor aan de voorzijde meer dan een uur in beslag, voordat de auto de race vervolgde. Maar wat in eerste instantie een kansloze missie leek, veranderde in een ongelofelijke comeback. “Enkele uren voor de finish moest onze nummer 1 vanuit leidende positie opgeven. Vervolgens vielen beide Toyota’s uit.” Opnieuw leefde Wolfgang Porsche mee met de concurrentie, maar was dolgelukkig met de onverwachte zege van Earl Bamber, Timo Bernhard en Brendon Hartley. “Nooit opgeven, dat is het devies van Porsche. De race is pas voorbij als je de finish hebt bereikt.”

Ook al heeft Porsche het LMP1-tijdperk afgesloten, Wolfgang Porsche blijft Le Mans bezoeken. “Ik volg de prestaties van onze GT’s op de voet”, vertelt hij. “In deze klasse racen veel Porsche-klanten. Onze klanten zijn het allerbelangrijkste voor ons.” Le Mans is een familieaangelegenheid – en iedere klant maakt deel uit van de familie.