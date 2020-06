Team GP Elite breidt inzet Porsche Mobil 1 Supercup uit naar vijf auto’s

Als op 5 juli het nieuwe seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup eindelijk van start gaat op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, is het Nederlandse Team GP Elite er met maar liefst vijf auto’s bij. Eerder al werd de deelname van Larry ten Voorde, Jesse van Kuijk en Max van Splunteren aangekondigd. Nu het team in het goed bezette veld nog twee startplaatsen verkregen heeft, kunnen ook Daan van Kuijk en de 18-jarige Lucas Groeneveld een volledig seizoen in de snelste merkencup van Europa rijden. Na de winst van Larry ten Voorde in de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition kijkt Team GP Elite uit naar een net zo spannende en succesvolle strijd op de echte baan.

“We zijn blij dat we in deze periode met positief nieuws kunnen komen, dat is voor alle betrokkenen belangrijk”, zegt Marc Schipper van Team GP Elite. De coronacrisis gaat ook aan de autosport bepaald niet onopgemerkt voorbij: races zijn uitgesteld of zelfs helemaal afgeblazen, fabrikanten en teams moeten noodgedwongen hun oorspronkelijk geplande programma’s reduceren en sponsors trekken zich terug. Voor Team GP Elite is er echter goed nieuws, want doordat er in de Porsche Mobil 1 Supercup enkele startplaatsen vrij kwamen, kon het Nederlandse team nog twee additionele auto’s inschrijven.

Mooi en sterk platform

“De Porsche Mobil 1 Supercup is een mooi en sterk platform, onze coureurs kunnen zich hier met de besten meten”, zegt Schipper. “Het was altijd al ons plan om een groot team aan de start te brengen, maar je krijgt normaal gesproken simpelweg de startplaatsen niet, omdat de omvang van het veld aan een maximum gebonden is. We waren dus al blij met de drie plaatsen die we voor dit seizoen kregen, maar hebben altijd tegen Porsche Motorsport gezegd: ‘Als er meer plaatsen beschikbaar zijn, dan willen we die ook graag’. Dat is dus nu het geval en we zijn zeer verheugd dat we die plaatsen door de deelname van Daan en Lucas kunnen invullen.”

De Porsche Mobil 1 Supercup, waarin gereden wordt met de 357 kW/485 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup, rijdt in het voorprogramma van de Formule 1 en is daarmee de eerste Europese merkencup waarvan het seizoen op gang komt. De competitie kenmerkt zich door extreemclose racing, omdat een groot deel van het deelnemersveld op en seconde van elkaar zit. Na twee opeenvolgende weekenden in Oostenrijk staan er races in Hongarije, Groot-Brittannië, Spanje, België en Italië op het programma. Ook in het Britse Silverstone wordt er op twee opeenvolgende weekenden gereden. Uiteraard gelden er strenge hygiënemaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Goed voorbereid aan de start

Het Nederlandse Team GP Elite verschijnt goed voorbereid aan de start van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. “We hebben de afgelopen maanden bepaald niet stil gezeten en we hebben heel wat tijd en energie in de voorbereiding gestoken”, zegt Schipper. “Naast fysieke training en simulatorsessies hebben onze rijders ook intensief met onze mental coach Jake Aliker gewerkt, want ook het mentale aspect speelt een grote rol.”

De pas 18-jarige Lucas Groeneveld is het jongste lid van Team GP Elite: “We hebben onlangs twee dagen getest in de hitte op de Red Bull Ring in Oostenrijk. In het begin was het erg wennen, want de Red Bull Ring is een circuit waar het remmen erg belangrijk is voor goede rondetijden. Ook zit je snel over de track limits hier, dus je moet erg geconcentreerd zijn om een goed rondje neer te zetten. Dat is ook een beetje mijn beeld bij dit seizoen. Het veld zit ontzettend dicht op elkaar. Weet je 0,1 seconde sneller te gaan, dan levert dat direct enkele plekken winst op. Ik heb er onwijs veel zin in en kijk ernaar uit de uitdaging aan te gaan in een sterke veld met hopelijk mooie gevechten op de baan!”

Daan van Kuijk racet komend seizoen samen met zijn broer Jesse op het hoogste niveau: “Ik kijk terug op twee heel mooie, leerzame dagen op de Red Bull Ring. We zien meteen hoe dicht het veld bij elkaar zit, wat ervoor zorgt dat ieder detail telt in deze koningsklasse. Dat voelde je op de afgelopen testdagen al meteen! Ik heb in ieder geval weer een stap in de goede richting gezet qua pace en baankennis. Ondanks de andere omstandigheden – het rijden zonder publiek – kijk ik ontzettend uit naar mijn eerste Supercup-seizoen, om met dit topteam het maximale eruit te gaan halen!”

Het compacte seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup eindigt tijdens het eerste weekeinde van september op het circuit van Monza in Italië. Dat laat ook bij Team GP Elite nog voldoende ruimte op de kalender voor additionele wedstrijden, waarover binnenkort een beslissing genomen wordt.