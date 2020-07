King of the hill

Terwijl Jeff Zwart zich voorbereid om Pikes Peak te bedwingen met de nieuwe Porsche 935, vertelt hij hoe de roemruchte heuvelklim zijn hart heeft veroverd.

Porsche-verzamelaar Jeff Zwart en de Pikes Peak International Hill Climb zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De regisseur kwam al 17 keer aan de start van de beroemde heuvelklim in Colorado, waarvan 12 keer met een Porsche. Hij won de Race to the Clouds zelfs acht maal. Voor Porsche Motorsport werkt Zwart als instructeur voor de GT4 Clubsport raceklasse.

Op 30 augustus beklimt Zwart de berg opnieuw, ditmaal in de 700 pk sterke Porsche 935. Zwart staat ingeschreven voor de nieuwe Time Attack klasse, waarin op productiemodellen gebaseerde racewagens op weg naar de besneeuwde bergtop in de Rocky Mountains strijden om de snelste tijd.

Wat voor velen klinkt als een enorme uitdaging, is voor Jeff Zwart als thuis komen. Begin jaren 80 raakte hij als fotograaf in vervoering van de heuvelklim. “Ik was destijds al een groot rallyfan,” vertelt hij, “maar Pikes Peak is ultiem. De kale bergtop, de grote hoogte, de diepe afgrond … Ik was op slag verkocht.”

In de late jaren 80 verscheen Zwart zelf voor het eerst met een Mazda aan de start van de heuvelklim, en werd uitgeroepen tot ‘Rookie van het jaar’. Na enkele successen in nationale rally’s met de destijds nieuwe Porsche 964 Carrera 4, werd Zwart door ANDIAL en Porsche Motorsport benaderd of hij Pikes Peak opnieuw wilde beklimmen. De atmosferische motor van zijn Porsche werd vervangen door een 550 pk sterke turbomotor. “Die auto was een monster,” weet Zwart zich nog goed te herinneren. “Pikes Peak was onderdeel was Porsche’s officiële raceprogramma dus ik was gebrand op een goed resultaat. Ik won dat jaar de Open Class. Zo is het allemaal begonnen.”

In de jaren die volgden startte Zwart in tal van klassen en in allerlei verschillende 911’s, van volledig standaard tot speciaal geprepareerde rallyversie. Toen de weg naar de bergtop zo’n 10 jaar geleden werd geasfalteerd, bracht dat weer nieuwe mogelijkheden. Zwart stapte af van de rally-auto’s en richtte zich op de bouw van compromisloze racewagens. In 2010 schreef Zwart zich in met een GT3 Cup. Ook al bestond de heuvelklim toen nog voor een groot deel uit gravel, in zijn klasse brak hij evengoed het record – met 38 seconden. “Voor Pikes Peak is de 911 in allerlei opzichten perfect,” vertelt Zwart. “Dat al het gewicht van de motor zich achter de achteras begeeft, is een groot voordeel.”

Dit jaar start Zwart in de nieuwe Porsche 935. De auto is eigendom is van verzamelaar Bob Ingram en wordt ondersteund door Road Scholars, het restauratiebedrijf van Ingrams zoon Cam. Voor Zwart komt een droom uit: “Toen de 935 in 2018 werd onthuld tijdens de Rennsport Reunion, fantaseerde ik al over Pikes Peak. In feite is de 935 een GT2 RS, voorzien van een ander onderstel. Voor Pikes Peak is de 935 ideaal.”

Om met de auto deel te kunnen nemen in de Time Attack-klasse, krijgt Zwart de steun van Michelin en Mobil 1. “Ik heb nog niet eerder in een Porsche geracet met PDK-transmissie,” vertelt Zwart, “maar de 935 voelt heel licht en lichtvoetig aan en de tractiecontrole en het ABS werken voortreffelijk. Tijdens een test op Willow Springs zat ik na drie ronden al ontspannen achter het stuur. De 935 is heel gemakkelijk te besturen.”

Ondanks de geslaagde test op Willow Springs blijven er enkele vraagtekens over. Pikes Peak start bijvoorbeeld op 2750 meter hoogte. Dat heeft grote invloed op de prestaties van de coureur en zijn auto, en kan op een normaal circuit nooit worden nagebootst. Doordat de heuvelklim nu geheel geasfalteerd is, zijn de weersomstandigheden ook van grote invloed. “Pikes Peak boezemt ontzag in, de gevaren liggen overal op de loer,” vertelt Zwart. “Het komt echter zelden voor dat een deelnemer crasht – de kans is groter dat je door een vallend rotsblok wordt geraakt. Het is allerminst een eenvoudige heuvelklim. Er zijn 156 bochten en de finish ligt op 4267 meter hoogte. Er zijn zoveel elementen om rekening mee te houden. Je bent niet in gevecht met je tegenstanders, maar met de weg. Dat is de wijze waarop ik Pikes Peak benader.”