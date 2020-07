Glazen koepel

Vanuit technisch oogpunt is de S2 het spannendste model uit de 944-reeks. Porsche Klassik liet een exemplaar uit 1991 liefdevol restaureren.

De Porsche 944 is nog altijd een betaalbare klassieker. Toch gaan de prijzen van dit model langzaam omhoog. Bij steeds meer liefhebbers roept de auto nostalgische gevoelens op. Maar goede 944’s zijn inmiddels zeldzamer dan een goed geconserveerde 911.

Van alle 944’s is de S2 het interessantst. Het is een vrij zeldzaam model: tussen 1988 en 1991 zijn nog geen 9400 Coupés en 7000 Cabriolets verkocht. Vooral de late exemplaren met airbags zijn schaars. Wat de 944 S2 technisch zo aantrekkelijk maakt, is zijn 211 pk sterke drieliter motor – de grootste viercilinder die ooit in een personenauto is geleverd. Het maximum koppel van 280 Nm is beschikbaar bij 4100 toeren per minuut, maar met de atmosferische drieliter zestienklepper kom je sneller uit de startblokken dan met de 2,5-liter turbomotor, die eerst op toeren moet komen voordat de turbo op druk is.

De beste 944’s worden aangeboden voor bedragen tussen de 30.000 en 45.000 euro. Als je kiest voor een exemplaar met werk, kan je voor veel minder geld een geschikte auto op de kop tikken. Dat is precies wat ze bij Porsche Klassik hebben gedaan: de redactie van het tijdschrift kocht een 944 S2 uit 1991 – voor 18.500 euro.

Het moest een 944 S2 uit 1991 worden – met airbags, want ook in een klassieker is de veiligheid belangrijk. De purist haalt er waarschijnlijk de schouders voor op, maar het dikkere airbagstuur biedt een meer solide stuurgevoel dan het dunne vierspaaks stuur dat ook in de 924 en de 911 G is gebruikt. Airconditioning en een Targa-dak waren andere vereisten – een 944 zonder airco verandert in de zomer al gauw in een kookoven. Het wensenlijstje werd gecompleteerd met een sluitende onderhoudshistorie, een klein aantal eigenaren en een gegarandeerd schadevrij verleden.

Bij de 944 S2 is de kilometerstand van secundair belang. De motoren gaan over het algemeen heel lang mee. Veel 944’s zijn zakelijk gebruikt, doorgaans zijn er lange afstanden mee gereden. De auto die Porsche Klassik uiteindelijk kocht, is in januari 1991 geregistreerd op naam van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Stuttgart. De kleur Cobalt Blue Metallic werd ook gebruikt in advertenties en voor de persfoto’s van de 944 S2.

In plaats van met leer, was het interieur bekleed met multicolour-stof. Dat maakte de auto extra aantrekkelijk. Het originele audiosysteem – een Blaupunkt Symphony-radio met versterker en ingebouwde equaliser, gekoppeld aan een autotelefoon van Bosch – werkte nog altijd uitstekend. Ook op de conditie van de techniek had de verkoper nooit beknibbeld: de getande distributieriem was onlangs vervangen. Alleen de airconditioning werkte niet.

De 944 S2 vormde een voortreffelijke basis om stapsgewijs van een ‘tweedehandsje’ te transformeren tot een zo goed als nieuwe klassieker. Na montage van een setje nieuwe Continental-banden (650 euro) en het verversen van de smeermiddelen, werd de auto bij het Porsche-centrum in Oldenburg onderworpen aan de officiële Porsche Classic Check, om zo in aanmerking te komen voor de Porsche Classic Card. Conclusie: de auto verkeerde in een optimale technische conditie – afgezien van de defecte airco, dan.

Na bijna 30 jaar gebruik op de Duitse Autobahn, was de 944 S2 niet vrij van gebruikssporen. Van de ‘Design 90’-wielen bladderde de lak af, de bekleding van de bestuurders- en bijrijdersstoel vertoonde slijtageplekken. Maar het vervangen van alle versleten onderdelen was als Lego voor volwassenen. Gezien de technisch gezonde basis, was elke extra euro voor nieuwe onderdelen de investering meer dan waard.

Het eerste originele Porsche-onderdeel was een nieuwe leren pookknop (243,30 euro), bij werk924.com werd nieuwe een nieuwe bekledingsset besteld (587,90 euro). Samen met het vervangen van de schuimvulling in de voorstoelen en het bekleden van het stuur, bedroeg de rekening voor de interieurrestauratie 3100 euro.

Gelijktijdig werd de carrosserie aangepakt: kleine deukjes in het plaatwerk zijn verwijderd, verschillende delen – zoals de portieren, de motorkap, de achterklep en het tankklepje – gedemonteerd. Wat volgde was het voorbewerken van de plaatdelen en het aanbrengen van de nieuwe lak, in de originele kleur Cobalt Blue Metallic. Jens Karsch in Rastede rekende hier 2618 euro voor.

Bij de opbouw van de auto zijn alle rubbers en afdichtingen van de carrosserie vervangen. Bij Ammerländer Polier Service (APS) kregen de wielen een nieuwe poedercoating. Herstel van de airconditioning, met een nieuwe compressor en een cfk-vrij vulmiddel, kostte 1500 euro. Uiteindelijk werd 33.000 euro in de 944 S2 geïnvesteerd, inclusief aanschaf en vervanging van slijtagedelen als de einddemper van de uitlaat. De klassieker is het dubbel en dwars waard.

Porsche 944 S2 – Technische specificaties

Motor: viercilinder 16V-lijnmotor, watergekoeld

Cilinderinhoud: 2990 cm3

Maximum vermogen: 211 pk bij 5800 tpm

Maximum koppel: 280 Nm bij 4100 tpm

0 – 100 km/h: 7,1 s

Topsnelheid: 240 km/h.