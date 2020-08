Het circuit van Spa-Francorchamps staat bekend om zijn fameuze bochten als Blanchimont en Eau Rouge. Dit weekend wordt de een-na-laatste race van de Porsche Mobil 1 Super Cup verreden op dit circuit. We gaan in gesprek met Porsche Young Professional Matteo Cairoli over maximale performance en het benutten van de legendarische bochten.

Bron: Porsche