Max Benecke vindt weg terug naar podium in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Na twee raceweekeinden zonder top-drie-klasseringen vond Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, de weg terug naar het podium in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Op de digitale versie van het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen eindigde hij in de sprintrace als derde, waarmee hij zijn totaal in de kampioenschapsstand verder vergrootte. Ook in de hoofdwedstrijd leek hij wederom op weg naar een goede klassering, maar door een aanrijding met een concurrent verloor hij terrein. Uiteindelijk wist hij wel weer plaatsen te winnen, zodat hij als zesde over de eindstreep kwam.

Mooie races met spannende slipstreamduels en volop inhaalacties, dat was de verwachting voor de sprintwedstrijd en de hoofdrace tijdens het zesde evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het digitale circuit van Spa-Francorchamps. Liefhebbers kwamen volop aan hun trekken, want inderdaad was er aan spektakel geen gebrek in de beide races voor de serie, die geldt als het officieuze wereldkampioenschap op het populaire simulatieplatform iRacing.

Drie Porsches naast elkaar, een geweldige aanblik!

In de kwalificatie liet Max Benecke al zien, het tempo goed te pakken te hebben met de vierde tijd. Vanwege de omgekeerde startvolgorde van de top acht uit de kwalificatie in de sprintrace betekende dat voor de Duitser de vijfde startplaats. Al in de eerste ronde profiteerde Benecke toen een concurrent bovenop de Raidillon in de fout ging en wist zo een positie te winnen. Vervolgens raakte hij die plek weer kwijt in het felle slipstreamduel op het rechte stuk van Kemmel, waar drie Porsches naast elkaar om iedere virtuele millimeter asfalt streden – een geweldige aanblik! Halverwege de sprintrace verloor de Amerikaan Mitchell DeJong, die als eerste was gestart en aanvankelijk de race aanvoerde, in korte tijd meerdere posities. Zo kon de Brit Kevin Ellis de leiding overnemen, voor zijn landgenoot Sebastian Job, terwijl Benecke de derde plaats pakte. In de voorlaatste ronde passeerde Job Ellis in de strijd om de leiding en reed vervolgens de overwinning naar huis. Ellis werd tweede, Benecke eindigde op de derde plaats en kon daarmee opnieuw een podiumpositie laten bijschrijven.

Als altijd gold de uitslag van de sprintwedstrijd als startopstelling voor de hoofdrace, waarmee Benecke als derde mocht starten, een prima uitgangspositie. Sebastian Job nam vanaf de pole-position de leiding, Benecke veroverde op de eerste passage richting Les Combes de tweede plaats over. Terwijl er achter hem gaandeweg de race diverse incidenten waren, ondermeer een aanrijding tussen de beide titelkandidaten Sánchez en Rogers bij de voormalige Busstop-chicane, reed Benecke gestaag het gat naar Sebastian Job als leider in de wedstrijd dicht.

Volgende week nieuwe kans

In de achtste ronde was het verschil nog slechts twee tienden van een seconde, maar in de negende omloop kwam het tot een rechtstreeks duel tussen Benecke en Rogers om de tweede plaats, waarbij de twee bij Les Combes uiteindelijk met elkaar in botsing kwamen. Daarop viel Benecke terug naar de achtste plaats en waren de kansen op een podiumklassering verkeken. Uiteindelijk was de overwinning voor Sebastian Job, die dankzij een perfect weekeinde met twee overwinningen zijn voorsprong in de tussenstand van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verder vergrootte. Kevin Ellis eindigde op de tweede plaats, voor de Fransman Yohann Harth. Benecke sloot de race uiteindelijk nog als zesde af, maar morste opnieuw kostbare punten voor het kampioenschap. Volgende week krijgt hij echter alweer een nieuwe kans, want dan staat de volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het programma, wederom op een beroemd circuit met rijke historie: de Nürburgring-Nordschleife.