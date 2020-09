Audi e-tron 50 quattro: terug van (kort) weggeweest

Extra exemplaren naar Nederland

Nu te bestellen vanaf € 62.700*, bijtelling vanaf € 295***/maand

Krachtige elektrische prestaties (230 kW, 540 Nm), 71 kWh accupakket

De Audi e-tron 50 quattro en Audi e-tron Sportback 50 quattro zijn terug van (kort) weggeweest. Vanwege de grote populariteit van de 100% elektrisch aangedreven modellen was de e-tron 50 tijdelijk uitverkocht. Audi heeft echter een groot aantal extra modellen voor Nederland kunnen reserveren, waardoor de ‘50’ nog dit jaar weer leverbaar is. Er is keuze uit de vier bekende uitvoeringen: van complete edition tot sportieve S edition. De prijzen beginnen bij € 62.700*, waarbij zakelijke rijders nog vijf jaar profiteren van de gunstige bijtellingsschaal van slechts 8%.

Zowel de Audi e-tron 50 quattro SUV als de e-tron Sportback 50 met zijn elegante coupélijn beschikt over een 100% elektrische aandrijflijn. De aandrijfkracht (230 kW/313 pk, 540 Nm) wordt via electric quattro op de vier aangedreven wielen overgebracht. Het 71 kWh accupakket is met een snelheid van 120 kW te laden. Een half uur volstaat om de batterij tot 80% op te laden. Met volledig geladen accu bedraagt de actieradius van de e-tron Sportback 50 quattro-modellen maximaal 346 kilometer** (e-tron 50 quattro 339 km**).

Complete e-tron 50 edition

Het e-tron 50 (Sportback) gamma start met de edition-uitvoering. Deze beschikt standaard over LED-koplampen en -achterlichten, de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus met Audi touch respons, automatische airconditioning, diefstalalarm, adaptieve luchtvering, parkeerhulp plus en een elektrisch bediende achterklep. De e-tron 50 quattro edition is er vanaf € 62.700*. Hij is te rijden vanaf € 295*** bijtelling per maand. De e-tron 50 Sportback edition is leverbaar vanaf € 65.100* (bijtelling vanaf € 317***/mnd).

De e-tron 50-modellen zijn er ook als Business edition met standaard metallic lak, 20 inch lichtmetalen velgen, bedieningselementen in zwart glas optiek en elektrische stoelverstelling. De Business edition plus-uitvoering gaan nog een stapje verder met onder meer met twinlederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, een glazen panoramadak, de Audi smartphone interface en het assistentiepakket ‘Tour’, dat vele geavanceerde assistentiesystemen bundelt. Ten slotte zijn er de S edition-uitvoeringen. Die combineren de luxe van de Business edition Plus-modellen met de sportiviteit van S line.

De complete prijslijst van de Audi e-tron 50 quattro-modellen – die per direct weer te bestellen zijn bij de Audi-dealer – is hier te vinden.

