Audi e-tron S en e-tron S Sportback nu te bestellen

Ultiem elektrisch rijplezier: 3 elektromotoren en 370 kW/503 pk

Gecontroleerde ‘drifts’ dankzij quattro en elektrische torque vectoring

Prijzen vanaf € 107.210*

In 2018 startte het elektro-offensief van Audi met de introductie van de Audi e-tron. Na de lancering van diverse nieuwe uitvoeringen en de komst van de elegante e-tron Sportback is het nu tijd voor nog meer dynamiek. Met drie elektromotoren en een systeemvermogen van 370 kW/503 pk tillen de nieuwe e-tron S en e-tron S Sportback ultiem elektrisch rijplezier naar het volgende niveau. Beide modellen zijn nu te bestellen.

De Audi e-tron S en e-tron S Sportback zijn de eerste serieproductieauto’s met liefst drie elektromotoren: twee op de achteras en één op de vooras. Voor maximale efficiency worden onder normale omstandigheden alleen de achterwielen aangedreven. Als er minder grip is of de bestuurder maximale prestaties verlangt, wordt de achterwielaandrijving automatisch omgeschakeld naar quattro vierwielaandrijving. Het systeemvermogen van 370 kW/503 pk maakt samen met het koppel van 973 Nm een acceleratie van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden mogelijk. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. De 95 kWh-batterij is in de wagenbodem ondergebracht. Het lage zwaartepunt dat daaruit voortvloeit, is de basis voor een zeer dynamisch weggedrag. Mede dankzij quattro en elektrische torque vectoring zijn met de e-tron S-modellen zelfs gecontroleerde drifts uit te voeren. Met een volledig geladen batterij heeft de e-tron S een actieradius van 358 km** (Sportback: 365 km**).

Herkenbare sportiviteit

De e-tron S-modellen maken geen geheim van hun dynamische inslag: ze beschikken standaard over verbrede wielkasten, grotere bumpers, een brede diffuser achter en 20-inch lichtmetalen velgen. Ook diverse zilverkleurige accenten en buitenspiegels in aluminiumoptiek zijn typische Audi S-accenten.

Sportiviteit en luxe in harmonie

Uiteraard hebben de Audi e-tron S-modellen alles aan boord voor maximaal elektrisch rijplezier. Zo zijn een sportonderstel, het adaptieve luchtveringssysteem ‘sport’ en Audi drive select standaard. Dit gaat samen met de luxe van het grote glazen panoramadak en bekleding in een combinatie van leder en Alcantara (inclusief S-logo’s in de hoofdsteunen). Ook het assistentiepakket ‘Tour’ is standaard. Hierin komen geavanceerde assistentiesystemen als adaptive cruise control, file-assistent, active lane assist, emergency assist en predictive efficiency assist samen. De smartphone-interface is eveneens standaard. Optioneel is er de Audi phone box, die draadloos opladen van smartphones mogelijk maakt en via een directe verbinding tussen de smartphone en auto-antenne voor een perfecte geluidskwaliteit van telefoongesprekken zorgt.

De prijzen

De nieuwe e-tron S-modellen zijn per direct in Nederland te bestellen. De prijs van de Audi e-tron S bedraagt € 107.210*, de Audi e-tron S Sportback is er vanaf € 109.610*. Beide modellen arriveren begin oktober in de showrooms.