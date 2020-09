Lastige races voor Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke op Nordschleife

De digitale versie van de beroemde Nürburgring-Nordschleife was ditmaal de locatie voor de zesde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, had zich door een goede prestatie in de kwalificatie een uitstekende uitgangspositie verschaft. Door technische problemen in de races, in simulatiekringen bekend als ‘netcode’, raakte hij in beide wedstrijden echter betrokken bij aanrijdingen, waardoor er geen goede resultaten in zaten.

Vanwege de lengte van het circuit, met ruim 25 kilometer verreweg de langste baan op de kalender van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, konden alle coureurs in de twaalf minuten durende kwalificatie slechts één vliegende ronde afleggen om daarmee een goede positie in de startopstelling te veroveren. Snelste in de kwalificatie was Josh Rogers, die vanwege de omgekeerde volgorde van de snelste acht in de startopstelling voor de sprintrace als achtste vertrok. Max Benecke reed de vierde tijd en was daarmee vierde in de startopstelling. “Een uitstekende prestatie, want dat is precies waar je voor de race wilt staan om een goede positie te hebben en vanuit de slipstream naar voren te kunnen rijden”, zei Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline.

In de sprintrace nam Holzmann, die als eerste startte, de leiding, voor Ellis en De Jong. Max Benecke streed met Sebastian Job om de vijfde plaats, maar raakte in de tweede ronde bij Tiergarten naast de baan. Toen hij op het asfalt terugkeerde, raakte hij daarbij de auto van Rogers. “Een typisch geval van ‘netcode’”, verklaarde Atze Kerkhof. “Dat is het fenomeen dat optreedt als gevolg van de vertraging die er bij de internetverbinding optreedt. Dat moet je je voorstellen als een soort box, die bij zo’n simulatieplatform om de auto heen gecreëerd wordt. Als er sprake is van een vertraging bij de verbinding, dan wordt die box breder, waardoor je elkaar als het ware raakt zonder dat je daadwerkelijk iemand raakt. Om zulke situaties te voorkomen, wordt er bij iRacing over het algemeen heel netjes gereden, maar op de Nordschleife kun je niet met afstand van elkaar rijden. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar dat hoort er bij het simracen nu eenmaal bij.”

De sprintrace eindigde met een overwinning voor Holtzmann, voor Ellis en De Jong. Benecke werd als 26e geklasseerd, wat daarmee ook zijn uitgangspositie voor de sprintrace was. In de hoofdrace over vier ronden wist Benecke aanvankelijk een aantal plaatsen goed te maken, maar in de laatste ronde was er sprake van een soortgelijke situatie, waardoor Benecke uiteindelijk als 19e geklasseerd werd. De overwinning was voor Sebastian Job, voor Patrik Holzmann en Mack Bakkum. “Jammer dat er geen beter resultaat in zat, zeker gezien de goede uitgangspositie, maar goed, het heeft geen zin om daar lang over na te denken. We kijken nu weer vooruit naar de volgende races”, zei Kerkhof afsluitend